Kingdom Hearts 3 è il gioco del 2019 più venduto in Giappone

Da Famitsu arriva la classifica dei videogiochi più venduti in Giappone dal primo gennaio al 30 giugno 2019. Il titolo vincitore è Kingdom Hearts 3, che ha registrato un totale di 838.277 copie vendute.

Al secondo posto in graduatoria c’è Super Smash Bros. Ultimate, con 779.845 unità consegnate in sei mesi nella nazione. Il titolo ha debuttato sul mercato nel mese di dicembre 2018, registrando fin da subito un boom nelle vendite: dal lancio a fine giugno 2019 sono state consegnate ben 3.140.500 unità.

L’ultimo posto del podio è riservato a New Super Mario Bros. U Deluxe che ha registrato in sei mesi 643,426 copie vendute. Ecco la classifica completa.

I 10 videogiochi più venduti in Giappone finora nel 2019

Ecco la classifica dei videogiochi più venduti in Giappone nei primi sei mesi del 2019, secondo Famitsu, abbinata al numero di copie vendute dal primo gennaio al 30 giugno 2019, e al totale dal loro debutto sul mercato:

• Kingdom Hearts III: 838.927 copie vendute (uscito nel 2019)

• Super Smash Bros. Ultimate: 779.845 (3.140.500 unità totali)

• New Super Mario Bros. U Deluxe: 643.426 (lanciato nel 2019)

• Resident Evil 2: 393,688 (uscito nel 2019)

• Mario Kart 8 Deluxe: 318.492 (2.348.789 copie totali vendute)

• Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! – 312.278 (1.565.955 unità totali consegnate)

• Minecraft: 305.640 (830.685)

• Super Mario Party: 284,170 (1.049.023)

• Sekiro: Shadows Die Twice: 260.223 (lanciato nel 2019)

• Splatoon 2: 224.791 (3.099.211)

Considerazioni sulla classifica di Famitsu

Dalla classifica di Famitsu emerge un dato sorprendente: solamente quattro dei videogiochi nelle prime dieci posizioni della graduatoria hanno debuttato sul mercato nel 2019; gli altri sono arrivati nei negozi di elettronica negli anni precedenti. Inoltre, sei titoli su dieci sono fruibili sono su Nintendo Switch: questo dimostra la larga diffusione della console portatile e quanto gli utenti giapponesi apprezzino l’esperienza di gioco da essa offerta.

Manca ancora tanto alla fine del 2019; nei prossimi mesi è prevista l’uscita di diversi nuovi titoli potenzialmente redditizi, quali Pokémon Spada e Scudo. Bisognerà aspettare l’inizio del prossimo anno per avere la classifica ufficiale dei videogiochi più venduti nel 2019.