Flappy Bird, arriva la versione ‘battle royale’

Giocabile gratuitamente su dispositivi mobili, sia iOS sia Android e anche via browser, Flappy Bird assorbe la mania videoludica della battle royale ed ora è disponibile per divertenti sfide tutti contro tutti. Come racconta anche il portale di settore The Verge, è arrivato infatti Flappy Royale, un gioco degli sviluppatori Orta Therox ed Em Lazer-Walker che combina il classico gameplay della versione standard con lo stile frenetico e competitivo del genere che tanto ha avuto successo con titoli come Fortnite ed Apex Legends, su tutti.

Una sfida tra 100 giocatori

Per chi non lo avesse mai provato, Flappy Bird è un videogioco a scorrimento continuo che utilizza una grafica molto semplice, quasi in stile anni’80, che ricorda molto quella del più conosciuto Super Mario Bros. L'obiettivo del gioco è quello di totalizzare il punteggio più alto possibile, guadagnando un punto per ogni coppia di tubi attraversata da un uccellino, facendolo volare tra essi ed evitando di cadere per terra. Ora, con l’arrivo della versione battle royale, il divertimento sarà aumentato, perché ci si sfiderà contro altri giocatori online. Il gameplay è abbastanza semplice ed intuitivo, ricalcando le orme del gioco originale. Bisognerà sempre ottenere più punti possibili guidando il pennuto tra i tubi, ma con l'obiettivo di sopravvivere più a lungo agli altri 99 giocatori, che in contemporanea dovranno cercare di ottenere la vittoria.

Skin e classifiche mondiali

Così come in Fortnite, dove l’aspetto estetico delle skin per armi e personaggi imperversa tra i giocatori, anche in Flappy Royale saranno presenti opzioni di personalizzazione per far risaltare il proprio pennuto rispetto agli altri. Non solo, perché sarà disponibile anche una modalità "prova giornaliera" in base alla quale i giocatori possono cimentarsi 10 volte in un percorso per ottenere un posto che conta in una classifica mondiale.

Mania battle royale

La mania della battle royale di recente aveva contagiato anche il mondo di Super Mario. Con “Mario Royale”, era stata sviluppata una modalità online per Pc, creata da InfernoPlus, (in una versione dichiaratamente non ufficiale) che coinvolgeva 75 persone, tutte connesse nello stesso momento, che vestendo i panni di Mario, dovevano cercare di raggiungere la fine di un classico livello del gioco sbaragliando la concorrenza.