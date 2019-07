I mondiali di calcio femminili 2019, vinti dagli Stati Uniti d’America, hanno raccolto l’attenzione di un’ampia platea di spettatori da tutto il mondo. Twitter, per l’intera durata del campionato, è stato invaso da post dedicati al grande evento sportivo: i fan delle squadre si sono riuniti sul social network per commentare le partite e per esprimere il proprio parere riguardo le azioni salienti o la bravura delle giocatrici.

Dal 7 giugno, la partita più commentata su Twitter è stata la finale tra Stati Uniti e Paesi Bassi. Ecco gli eventi che hanno appassionato maggiormente gli spettatori del campionato #FIFAWWC, classificati in base ai tweet per minuto (TPM).



I momenti di #FIFAWWC più commentati su Twitter

Dopo la finale, la classifica dei match più commentati su Twitter prosegue con Inghilterra contro Stati Uniti e Francia contro Usa. Al quarto posto del podio, la partita in cui si sono confrontate le calciatrici di Stati Uniti e Thailandia.

Il secondo e il terzo evento che hanno catturato maggiormente l’attenzione degli spettatori, dopo i minuti in cui gli Usa hanno alzato la Coppa del Mondo, si sono verificati sempre nel corso della finale e sono rispettivamente il goal di Rose Lavelle al minuto 69 (che ha segnato il 2-0 contro i Paesi Bassi) e il rigore di Megan Rapinoe al minuto 62. Il quarto evento più seguito su Twitter è stata la vittoria degli Stati Uniti contro Inghilterra (2 luglio), che ha permesso alla squadra di passare alla fase finale dei mondiali di calcio femminili. Sempre nella stessa partita, Twitter ha registrato un picco delle conversazioni tra gli utenti al goal del 2-2 di Alex Morgan, festeggiato con il gesto del ‘tè sorseggiato’.

I fan degli Stati Uniti sono stati i più attivi su Twitter, seguiti dagli appassionati delle squadre di calcio di Brasile, Inghilterra, Francia e Spagna.

Per quanto riguarda le singole giocatrici, invece, la più citata del campionato è stata Megan Rapinoe (Stati Uniti). Al secondo posto Alex Morgan della stessa squadra, seguita da due sportive del Brasile, Marta e Cristiane (Brasile).

In quinta posizione in classifica c’è Ali Krieger, anch’essa giocatrice degli Stati Uniti.

Il quadro in Italia

I fan italiani si sono riversati su Twitter per commentare il grande evento sportivo, pubblicando oltre 130mila post con uno degli hashtag più popolari: #RagazzeMondiali, #daretoshine, #calciofemminile, #azzurre e #mondiali.

I fan italiani sono stati particolarmente attivi il 9 giugno, durante la partita che ha visto le calciatrici della nazionale sfidare l’Australia. Il secondo evento più commentato sui social è stata la partita della sconfitta, il 29 giugno, quando battute dall’Olanda, le calciatrici italiane hanno dovuto abbandonare il sogno di alzare la Coppa del Mondo femminile 2019.