Sull’onda dell’entusiasmo per il successo ottenuto con Rainbow Six Siege, Ubisoft ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi giocatori. Per pochi giorni, la software house francese ha reso disponibile gratuitamente sulla piattaforma Uplay STEEP, uno dei più celebri videogiochi di sport estremi, scaricabile portando a termine una semplice procedura.

Ubisoft offre la versione base di STEEP

Per procedere con il download, è necessario accedere a Uplay con il proprio ID, oppure effettuare la registrazione gratuita. Una volta entrati, basterà seguire le indicazioni fornite dalla pagina del Giveaway, iscriversi e attendere l’email di conferma. Gli utenti possono inoltre associare a Uplay il proprio account Facebook, Twitch, PlayStation Network o Xbox Live. Il gioco è disponibile gratuitamente fino alla mezzanotte di mercoledì 22 maggio. Quella offerta da Ubisoft è la versione base di STEEP, ossia priva delle espansioni dedicate agli X Games e alle ultime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang. In ogni caso, il gioco è dotato di tutte le migliorie e gli aggiornamenti rilasciati negli ultimi anni dagli sviluppatori, compresa la modalità multiplayer, che permette di prendere parte insieme ad altri utenti a gare di sci di fondo e sfide con lo snowboard, con la tuta alare o con il paracadute.

Il successo di Rainbow Six Siege

Pochi giorni fa, Ubisoft ha annunciato che il proprio sparatutto Rainbow Six Siege ha superato un miliardo di dollari di incassi. Inoltre, secondo i dati diffusi dalla casa madre, il titolo ha attirato addirittura 45 milioni di giocatori dal 2015, data del suo lancio, a oggi, un risultato reso possibile grazie ai costanti e numerosi aggiornamenti che ne hanno mantenuto vivo l’interesse tra gli appassionati del mondo videoludico. In particolare, nell’ultimo anno il gioco ha assistito a una vera e propria impennata dei suoi utenti, cresciuti in dodici mesi addirittura del 40%. Tuttavia, Rainbow Six Siege deve guardarsi dalla forte concorrenza degli altri battle royale, su tutti Fortnite e Apex Legends.