I server di Fortnite sono offline dalla mattina di mercoledì 15 maggio per l’arrivo della patch 9.01, che porterà nuovi contenuti. A differenza di quanto accaduto fino a prima del debutto della Stagione 9, gli aggiornamenti del videogioco sembrano ormai essere rilasciati in maniera più irregolare rispetto al classico appuntamento del martedì. Per questo gli appassionati del titolo hanno accolto con entusiasmo la comunicazione di Epic Games, che ha annunciato tramite il proprio canale Twitter l’arrivo della nuova patch, che non porterà un semplice aggiornamento di contenuti ma svariate novità, costringendo i server a restare offline leggermente più a lungo del solito.

Fortnite, le novità della patch 9.01

Nella mattinata di mercoledì 15 maggio Epic Games ha comunicato ufficialmente il rilascio della prima patch della Stagione 9 di Fortnite, l’aggiornamento 9.01. In attesa delle Sfide della settimana 2, quindi, dopo la consueta pausa dei server, i giocatori potranno godersi le novità proposte dal popolare videogioco. Tra le novità anticipate c’è l’introduzione di una nuova arma, ovvero il Fucile d’Assalto tattico. Oltre a risolvere alcuni bug presenti in seguito al lancio della nuova stagione, l’aggiornamento porta in dote anche molto altro, come si può vedere nella lista dettagliata dei nuovi contenuti stilata da Epic Games.

La Stagione 9 di Fortnite

Tra le novità introdotte recentemente con il lancio della Stagione 9 c’era l’inedito Pass Battaglia, acquistabile pagando 950 V-buck. Inoltre, l’aggiornamento aveva aggiunto alcuni nuovi punti di interessi sulla mappa e reso disponibile l’Onda d’urto, un nuovo sistema di trasporto per muoversi più velocemente.