Twitter si è trasformato in una galleria d’arte contemporanea, ma le opere in essa ‘esposte’ non sono realizzate da artisti in carne e ossa, bensì dai bot, programmi autonomi in grado di accedere al social e condividere contenuti. Il progetto si chiama ‘Arty Bots’ e raggruppa le creazioni di altri 17 profili guidati dall’Intelligenza artificiale che inventano e dipingono equazioni matematiche, dando vita a originali quadri virtuali.

Ogni bot ha un proprio stile

Scorrendo la timeline del profilo Arty Bots si incontrano molti disegni astratti, ma anche opere legate a soggetti più realistici, come, ad esempio, il ‘tramonto su Giove’ o ‘l’alba su Urano’. La prima raffigura nuvole luminose di colore blu e azzurro, mentre la seconda un cielo striato di nuvole dai colori pastello illuminate dalla prima luce del mattino. Entrambe sono state realizzate da Arty Winds, che, come si legge nella descrizione del profilo, “soffia il vento attraverso i pixel di un’immagine e disegna nuvole extraterrestri”. Ogni bot ha un proprio stile che lo contraddistingue ed è specializzato in un determinato tema, come Arty Petals, che crea solo immagini di fiori sovrapposti composti da migliaia di petali colorati, oppure Arty Mashcrea, le cui composizioni sono ottenute mixando fotografie scaricate liberamente da internet, così come

Arty Tilesparte, che scompone un’istantanea nelle tessere di un mosaico. Tra i bot ‘artisti’ c’è anche Arty Letters, che prende le immagini e le converte in griglie di lettere basate sui colori dei loro pixel.

Figure geometriche alla base delle opere

Altri bot utilizzano delle figure geometriche come base di partenza per le loro opere, come Arty Polar, che crea casualmente dei frattali, ossia oggetti che si ripetono allo stesso modo su scale diverse, oppure Arty Triangle, che disegna solamente combinando dei triangoli tra loro, mentre l’opera 'Untitled #7369' riproduce un elemento geometrico che si ripete nello spazio attraversato da bande di luce. Arty Shapes, infine, crea immagini assemblando figure geometriche come 'L'età della meraviglia', nella quale si intrecciano forme sinuose di varie tonalità.