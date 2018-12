Snapchat, nuovi filtri dedicati ai cani

Dopo aver realizzato dei filtri per i gatti, Snapchat ha recentemente introdotto disegni animati ed effetti speciali appositamente pensati per i cani.

L’applicazione famosa per i messaggi che scompaiono dopo 24 ore e per i filtri fotografici, sviluppata e ideata da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown e lanciata nel settembre del 2011, è ora in grado di rilevare il volto del miglior amico dell’uomo, permettendo agli utenti di personalizzarlo aggiungendo buffe animazioni.

Filtri per gli amici a quattro zampe

Uno dei filtri più utilizzati dagli utenti di Snapchat è quello in grado di trasformare i volti delle persone in facce da cani. A tal proposito gli ideatori di Snapchat, come riporta The Verge, avrebbero deciso di sperimentare il processo inverso, coinvolgendo in prima persona gli animali arricchendo i loro musi con buffi effetti speciali.

Una funzionalità che permetterà a tutti gli amanti degli amici a quattro zampe di includere il proprio cane nei divertenti video e scatti realizzabili con l’applicazione.

Snapchat, per ora, permette di utilizzare una ridotta quantità di filtri, a cui se ne aggiungeranno molti altri, attualmente in sviluppo. In futuro, sarà dunque possibile infastidire il proprio miglior amico a quattro zampe, aggiungendo una lunga serie di effetti speciali che lo renderanno ancor più speciale e social.

Filtri dedicati ai gatti

Non è la prima volta che Snapchat introduce tra i servizi offerti dall’applicazione la possibilità di coinvolgere il proprio animale domestico.

Negli scorsi mesi, infatti, l’azienda ha realizzato dei filtri appositamente ideati per i mici.

Per comunicare agli utenti la nuova funzione, Snapchat si è affidata a Twitter, dove ha postato alcune immagini dei gatti arricchite con i nuovi effetti speciali: pipistrelli che volano intorno al muso del gatto, occhiali e corone di fiori.

Stando alle indiscrezioni, le funzioni recentemente introdotte potrebbero far parte di una strategia ideata per rilanciare l’applicazione a seguito del forte calo degli utenti giornalieri registrato negli ultimi mesi.