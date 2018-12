’14 giorni di Fortnite’, l’evento dedicato al Natale

A modo suo, anche Fortnite si sta preparando a festeggiare il Natale. È da poco iniziato l’evento ’14 giorni di Fortnite’, interamente dedicato al periodo più allegro dell’anno. Per due settimane, ogni giorno i giocatori saranno chiamati a superare una sfida differente e solo chi la porterà a termine con successo potrà ottenere delle speciali ricompense. Per entrare nello spirito natalizio, i lanciagranate presenti all’interno del gioco sono stati sostituiti con dei simpatici lancia palle di neve e ogni cespuglio è stato decorato con delle luci. Anche il Battle Bus, il veicolo volante da cui i giocatori si gettano col paracadute all’inizio di ogni partita, è stato addobbato per l’occasione. Lo stesso vale per le Consegne di Rifornimenti che piovono lentamente dal cielo.

Easter egg e skin natalizie

Epic Games ha dichiarato che la mappa di gioco subirà altri cambiamenti nel corso dell’evento e che i giocatori potranno imbattersi in easter egg come alberi di Natale, aree innevate e molto altro ancora. All’interno del negozio oggetti, inoltre, si potranno acquistare numerose skin e costumi a tema natalizio.

Una delle aggiunte più interessanti è stata scoperta di recente dall’utente di Reddit FortyandSeven: una gigantesca palla da discoteca presente nel cielo. È probabile che scenderà lentamente sulla mappa di gioco e arriverà giusto in tempo per celebrare il Capodanno.

Una nuova area per le creazioni dei giocatori

Poche settimane fa, Epic Games ha annunciato Fortnite Creative, una nuova modalità che consente ai giocatori di dare sfogo alla propria creatività, dando vita a una mappa personalizzata in cui giocare con i propri amici o con altri utenti online. Le migliori creazioni della community saranno esposte in The Block, una nuova area presente all’interno della mappa di gioco. Chi desidera far ammirare all’intera community il risultato del proprio duro lavoro deve condividerlo sui sociali media utilizzando l’hashtag #FortniteBlockParty. Solo le creazioni delle giuste dimensioni e che rispettano il codice di condotta di Fortnite potranno essere esposte in The Block.