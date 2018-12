Google Maps, informazioni utili per i pendolari nel nuovo update

Google si sta preparando a lanciare un aggiornamento per Google Maps che introdurrà delle informazioni utili per semplificare la vita dei pendolari. Il nuovo update aggiungerà all’app di navigazione di Big G una sezione dedicata al tragitto che l’utente deve percorrere ogni giorno, personalizzabile inserendo il proprio indirizzo di casa e la destinazione che si desidera raggiungere.

Nuove funzioni per i pendolari

Consultando la nuova sezione, sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sugli orari dei mezzi pubblici e su eventuali ritardi dovuti al traffico. Maps fornirà tutto il supporto necessario su ogni singola fase del viaggio. Inoltre, l’aggiornamento renderà l’applicazione in grado di calcolare il tempo necessario per compiere un tragitto misto, cioè svolto utilizzando più di un mezzo di trasporto (ad esempio mezz’ora di treno più 15 minuti di metropolitana). In base alla viabilità, l’applicazione suggerisce di volta in volta la soluzione più efficace per raggiungere la propria destinazione nel minor tempo possibile. Dopo l’aggiornamento, in 80 Paesi del mondo Google Maps consentirà agli utenti di vedere esattamente in che punto si trova il treno o l’autobus che stanno aspettando. A Sidney, l’app permetterà persino di sapere in anticipo la capienza dei mezzi di trasporto. È possibile che in futuro questa funzione arrivi anche in altre città.

Novità musicali

L’update offrirà agli utenti di Spotify, Apple Music o Google Play Music la possibilità di gestire la riproduzione della musica direttamente da Google Maps. Si tratta di una piccola aggiunta che potrebbe consentire di ridurre il numero di passaggi tra un’applicazione e l’altra. Le funzioni introdotte tramite il nuovo aggiornamento non funzioneranno nello stesso modo sui dispositivi iOS e Android. Saranno presenti, infatti, delle piccole differenze. Gli utenti Android potranno attivare le notifiche in tempo reale relative alle eventuali interruzioni di servizio dei mezzi pubblici. Inoltre, godranno di una migliore integrazione con Spotify.