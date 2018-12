Nintendo, Final Fantasy arriva su Switch

Diversi giochi della saga di Final Fantasy, compresi il VII, il IX e il X saranno disponibili sulla console Switch l'anno prossimo. Nintendo lo ha annunciato durante il Direct, la diretta streaming ufficiale andata in onda nella notte tra il 13 e il 14 settembre per illustrare agli appassionati di videogiochi tutte le novità della casa giapponese. Durante la diretta sono stati anche forniti i dettagli sul nuovo servizio in abbonamento Nintendo Switch Online. Tra i giochi più interessanti che sono stati annunciati ci sono: Final Fantasy VII, IX, X, X-2, XII: Zodiac Age e XV Pocket Edition HD, Yoshi's Crafted World, Luigi's Mansion 3 (titolo ancora provvisorio), Super Mario Bros U Deluxe, Katamari Damacy Reroll e Animal Crossing.

La serie sarà disponibile anche su Xbox

Alcuni dei titoli più amati della saga di Final Fantasy verranno riproposti su Nintendo Switch nelle versioni già disponibili su Pc e su PlayStation 4. I giochi non presenteranno migliorie tecniche o nuovi contenuti rispetto alle edizioni esistenti, ma potrebbero fare appassionare nuove generazioni di fan. Dopo l’annuncio di Nintendo ne è arrivato un altro, stavolta di Square Enix, la casa di produzione del gioco: Final Fantasy VII, IX, X|X-2 HD Remaster e FF12 The Zodiac Age saranno disponibili anche su Xbox, mentre il 6 novembre uscirà World of Final Fantasy Maxima, versione aggiornata del titolo omonimo. Non sono state comunicate date ufficiali, ma il debutto dei giochi della celebre serie di Square Enix su Switch e Xbox dovrebbe arrivare nel 2019.

Controller wireless e Switch Online

Durante il Direct Nintendo ha anche presentato i controller wireless basati sul design di quelli realizzati per il Nintendo Entertainment System (Nes) degli anni '80. Saranno disponibili esclusivamente per i membri del servizio di abbonamento digitale di prossima uscita, Switch Online. Il servizio consentirà agli utenti di giocare con gli amici online e accedere ad alcuni vecchi titoli Nintendo. Partirà in Europa il 19 settembre.