Nintendo, una storia milionaria

Malgrado ci sia chi sostiene che i servizi in streaming decreteranno la fine delle console, c’è chi di queste previsioni al momento non se ne preoccupa e anzi taglia un traguardo mostruoso: la Nintendo. La casa nipponica dal 1983 ha infatti superato il numero di 700 milioni (727, per la precisione) di console vendute nel mondo. Una cifra impressionante per una storia aziendale unica nel panorama videoludico. I numeri tengono conto, come detto di 35 anni di attività, partendo dal Nintendo Nes, la prima creatura uscita dalla fucina di Kyoto, e considera la somma di console domestiche e di strumenti portatili. Come si può evincere dai numeri sotto:

Console domestiche e portatili:

NES - 61.91 milioni

SNES - 49.10 milioni

N64 - 32.93 milioni

GameCube - 21.74 milioni

Wii - 101.63 milioni

Wii U - 13.56 milioni

Switch - 19.67 milioni

Totale: 300.54 milioni





Game Boy - 118.69 milioni

Game Boy Advance - 81.51 milioni

DS - 154.02 milioni

3DS - 72.89 milioni

Totale: 427.11 milioni



La console più venduta in assoluto è una portatile: il Nintendo Ds (154.02 milioni). Tra i dispositivi da casa la parte del leone la fa invece la Wii (101.63 milioni), a fronte del flop di quella che doveva essere la sua evoluzione, la Wii U. Un incidente di percorso superato brillantemente con la Switch, sistema ibrido che dalla sua uscita sui mercati mondiali nel 2017 ha già venduto 19.67 milioni. L’unico dubbio sul suo futuro al momento è se sia più una console domestica o portatile, con buona pace delle cassandre dello streaming...