Evolve3 65 Flex, la prova delle nuove cuffie da ufficio di Jabra

Il punto di forza più evidente è la mobilità. Le cuffie pesano 143 grammi, sono di tipo on-ear, si ripiegano e possono essere riposte nella custodia rigida fornita nella confezione. Una volta chiuse occupano poco più dello spazio di uno smartphone e nella custodia trovano posto anche il dongle Bluetooth Jabra Link 390 e il cavo USB. La struttura non prevede il classico braccetto microfonico, una scelta che rende il design più sobrio e meno riconoscibile come prodotto esclusivamente aziendale. Quello che si nota subito è che le cuffie sono compatte, leggere e hanno una custodia certamente pratica. L’assemblaggio appare solido, senza scricchiolii o parti instabili, anche se la plastica utilizzata non lo fa sembrare un prodotto particolarmente pregiato. Il formato ripiegabile rende queste cuffie ultra-portatili, addirittura possono essere nascoste anche in un giaccone. Lato positivo anche sulla riparabilità: batteria e cuscinetti possono essere sostituiti. La scheda tecnica indica inoltre l’impiego del 37 per cento di materiali riciclati o biocircolari e una confezione certificata FSC.