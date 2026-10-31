WINBOT W2S PRO OMNI, la prova del nuovo robot lavavetri di ECOVACS

La gestione degli spostamenti è affidata alla piattaforma WIN-SLAM 4.0, un sistema che pianifica automaticamente il percorso di lavaggio e adatta il comportamento del robot alle caratteristiche della superficie. Sono disponibili diverse modalità operative, tra cui pulizia completa, pulizia profonda, modalità veloce, modalità bordi e pulizia a zone, consentendo di scegliere il livello di intervento più adatto alle condizioni del vetro. Un ulteriore vantaggio è la compatibilità con numerose tipologie di superfici: finestre tradizionali, vetrate senza cornice, vetri inclinati fino a 45 gradi, box doccia e specchi. I sensori ottici riconoscono infatti il termine della superficie evitando che il robot oltrepassi i margini.