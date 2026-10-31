WINBOT W2S PRO OMNI, la prova del nuovo robot lavavetri di ECOVACS

Introduzione
Stazione multifunzione, autonomia elevata e nuove tecnologie per i bordi: il top di gamma Ecovacs evolve la categoria dei robot lavavetri con una soluzione pensata per grandi superfici vetrate e utilizzi intensivi
Quello che devi sapere
Il nuovo robot lavavetri di Ecovacs
Negli ultimi anni i robot lavavetri sono passati dall'essere una curiosità tecnologica a strumenti sempre più maturi per la pulizia domestica. Con il nuovo WINBOT W2S PRO OMNI ECOVACS prova a compiere un salto di qualità, introducendo una piattaforma che ripensa l'intero ecosistema di utilizzo attraverso una stazione multifunzione portatile, una maggiore autonomia e un sistema di pulizia dei bordi aggiornato. Un prodotto progettato per chi possiede ampie vetrate, finestre difficili da raggiungere, verande o superfici senza cornice.
Design e stazione OMNI: la vera novità
L'elemento che distingue maggiormente il WINBOT W2S PRO OMNI dalla maggior parte dei concorrenti è la sua stazione multifunzione. Integra pannello di controllo, alimentazione, custodia per il trasporto e sistema di gestione degli accessori in un'unica soluzione. La batteria al litio integrata da 4.500 mAh consente al WINBOT di lavorare continuamente fino a 110 minuti e permette di spostare il robot da una finestra all'altra anche in assenza di prese elettriche nelle immediate vicinanze. Una caratteristica particolarmente utile nelle abitazioni con grandi superfici vetrate o poche prese elettriche a disposizione. La portabilità della stazione nelle nostre prove è stata certamente uno degli aspetti più pratici dell’intero sistema, perché semplifica notevolmente tutte le operazioni.
TruEdge 2.0: lo specialista dei bordi
Uno dei limiti storici dei robot lavavetri riguarda la pulizia degli angoli e dei bordi. Per affrontare il problema, Ecovacs introduce la tecnologia TruEdge 2.0, caratterizzata da una struttura radiale a otto denti con stabilizzazione sui bordi che consente alle spazzole di raggiungere zone tradizionalmente difficili da trattare. Il sistema utilizza inoltre setole in feltro ad alta densità, progettate per assorbire meglio l'umidità e rimuovere sporco, residui di pioggia e particelle di polvere lungo l'intera superficie del vetro. A supporto entra in gioco anche un rilevamento intelligente dei bordi a doppio asse, che migliora il comportamento del robot in prossimità di cornici e ostacoli.
Come pulisce: nebulizzazione a triplo ugello e serbatoio maggiorato
La pulizia viene affidata a un sistema di nebulizzazione completamente rinnovato che sfrutta un getto a triplo ugello. Secondo ECOVACS la pressione dell'acqua è stata raddoppiata mentre la copertura dello spruzzo è aumentata del 90 per cento, consentendo così allo sporco di sciogliersi più rapidamente prima del passaggio del panno in microfibra. Migliorato anche il serbatoio dell'acqua (fino a 120 ml, il 50 per cento in più rispetto alla generazione precedente), permettendo di coprire fino a 75 metri quadrati in modalità veloce. Nell'utilizzo quotidiano questo si traduce in una buona capacità di affrontare ampie superfici senza continue interruzioni, soprattutto su vetrate panoramiche, porte-finestre e verande.
WIN-SLAM 4.0: navigazione intelligente
La gestione degli spostamenti è affidata alla piattaforma WIN-SLAM 4.0, un sistema che pianifica automaticamente il percorso di lavaggio e adatta il comportamento del robot alle caratteristiche della superficie. Sono disponibili diverse modalità operative, tra cui pulizia completa, pulizia profonda, modalità veloce, modalità bordi e pulizia a zone, consentendo di scegliere il livello di intervento più adatto alle condizioni del vetro. Un ulteriore vantaggio è la compatibilità con numerose tipologie di superfici: finestre tradizionali, vetrate senza cornice, vetri inclinati fino a 45 gradi, box doccia e specchi. I sensori ottici riconoscono infatti il termine della superficie evitando che il robot oltrepassi i margini.
Sicurezza: uno dei punti di forza
WINBOT W2S PRO OMNI integra un sistema di protezione su 12 livelli che combina componenti hardware e software. Tra le caratteristiche principali figurano una potenza di aspirazione fino a 10.000 Pa, la compensazione automatica della pressione dell'aria, il monitoraggio costante dell'aderenza e sensori di accelerazione e di accoppiamento ottico. In caso di batteria scarica, il robot è progettato per rimanere ancorato al vetro per oltre 30 minuti. Si tratta di una dotazione particolarmente completa per la categoria e rappresenta uno degli elementi più rassicuranti per l'impiego su superfici esterne.
L'app e l'esperienza d'uso
Il controllo da remoto tramite applicazione consente di selezionare le modalità di pulizia e monitorare l'avanzamento delle operazioni. L'interfaccia è semplice da utilizzare e rende il prodotto accessibile anche a chi non ha particolare familiarità con i dispositivi per la smart home. L'esperienza d'uso complessiva punta soprattutto alla praticità: si posiziona il robot sulla superficie, si seleziona il programma desiderato e il sistema completa il lavoro in totale autonomia.
Considerazioni finali, disponibilità e prezzi
Il WINBOT W2S PRO OMNI rappresenta certamente un modello molto interessante: la vera innovazione non è soltanto la maggiore efficacia di pulizia, ma l'integrazione della stazione OMNI, che rende l'intero processo più comodo e flessibile. Le tecnologie TruEdge 2.0, la nebulizzazione a triplo ugello, il sistema WIN-SLAM 4.0 e il pacchetto di sicurezza avanzato contribuiscono a creare un prodotto pensato per chi desidera automatizzare il più possibile una delle faccende domestiche meno amate. Pur non eliminando completamente la necessità di qualche ritocco manuale sui vetri particolarmente sporchi, il robot riesce a offrire un livello di comodità e continuità operativa che lo colloca tra i riferimenti della categoria. Siamo ai prezzi: il modello che Ecovacs ci ha inviato in prova (WINBOT W2S PRO OMNI con stazione di ricarica) costa 499 euro; c’è poi un modello più economico senza stazione che costa 350 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Stazione OMNI estremamente pratica e versatile
- Elevata autonomia, fino a 110 minuti di utilizzo
CONTRO:
- Ingombro della stazione superiore rispetto ai robot lavavetri tradizionali.
- Come tutti i robot lavavetri, può richiedere più passaggi in presenza di sporco particolarmente ostinato