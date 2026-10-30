ASUS UGen300, l’intelligenza artificiale entra in tasca

Consultare documenti, trascrivere conversazioni e analizzare immagini direttamente sul computer, senza inviare i dati a un servizio online. È l'I.A. in locale, che permette di svolgere alcune attività anche senza collegarsi al cloud e di mantenere le informazioni sul proprio dispositivo. ASUS punta a portarla anche sui computer già in uso con UGen300, un acceleratore che abbiamo visto da vicino: sta nel palmo di una mano, si collega tramite USB-C e ha un prezzo inferiore ai 300 euro. La tech company taiwanese lo propone a professionisti, sviluppatori e piccole imprese che vogliono utilizzare applicazioni AI sui propri dati, scegliendo quali operazioni svolgere sul dispositivo e quando ricorrere a un servizio esterno. L’aspetto ricorda quello di una grande chiavetta o di un disco esterno. Dentro ci sono un processore dedicato all’intelligenza artificiale e 8 GB di memoria: collegato al computer, aggiunge capacità di calcolo per eseguire modelli compatibili, ad esempio la trascrizione di una registrazione, che può essere elaborata sul sistema locale quando contiene informazioni personali o conversazioni di lavoro. Altri impieghi riguardano il riconoscimento delle immagini e la gestione del magazzino.

Un “acceleratore” che lavora insieme al dispositivo

"Se lo metto in un magazzino mi può contare quante scatole ci sono a scaffale, mi può avvisare se manca una scatola", ci racconta Marco Astori, Country Manager di ASUS Italia. Servono quindi il software e il modello adatti al compito: l’acceleratore lavora insieme al dispositivo collegato, che può essere anche uno smartphone o il tablet. Da qui prende forma la Personal AI: un assistente configurato per lavorare sui documenti, sugli appunti e sulle esigenze di chi lo usa, direttamente sul proprio computer. Uno studente può interrogarlo sui materiali universitari; un professionista può utilizzarlo per cercare informazioni nei propri progetti. In azienda, il patrimonio comprende anche l’esperienza delle persone: conoscere un cliente da vent’anni aiuta a capire una clausola del suo contratto, così come conoscere un mercato permette di interpretare un andamento delle vendite.

L’elaborazione totale permette di controllare meglio i dati

È la metafora della cassaforte e della chiave: la prima custodisce documenti e informazioni, la seconda rappresenta il sapere necessario per utilizzarli. "L’intelligenza artificiale può distillare non solo la conoscenza esplicita, esplicitata in processi, in documenti, in brevetti, ma anche quella implicita nelle persone", ci spiega ancora Astori. L’idea è costruire strumenti che possano mettere in relazione questi materiali con le indicazioni e le competenze di chi ci lavora. Per le imprese, l’elaborazione locale risponde anche al problema del controllo dei dati. Un dipendente può usare il proprio account per chiedere a un chatbot di riassumere un report o analizzare un contratto, caricando informazioni aziendali su un servizio non autorizzato. È la cosiddetta Shadow AI. "Le aziende hanno già l’I.A. anche se non lo sanno e questo è un grosso rischio che va in qualche modo governato", osserva Astori. Avere strumenti predisposti dall’azienda permette di stabilire quali documenti utilizzare, chi può consultarli e quali elaborazioni mantenere all’interno. Il locale può essere affiancato al cloud, secondo le necessità.

Tutte le novità presentate da ASUS

UGen300 è la soluzione più piccola tra quelle mostrate a Milano durante l’evento “Ubiquitous AI, Incredible Possibilities”. Accanto abbiamo visto notebook ProArt, mini PC NUC e Ascent e workstation per sviluppatori e grandi aziende. Tra le dimostrazioni c’è Sofia, l’assistente virtuale presentato con Drako: appare sullo schermo con le sembianze di una persona, riceve comandi e genera contenuti. Secondo quanto illustrato durante la visita, la demo utilizza una workstation con due schede grafiche NVIDIA RTX 6000 Pro e un costo nell’ordine dei 50-60 mila euro, elaborando in locale anche la rappresentazione del personaggio.



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