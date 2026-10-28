OPPO rinnova la sua proposta nella fascia alta con Find X10 e Find X10 Pro Max, due smartphone che concentrano buona parte delle novità sul comparto fotografico sviluppato insieme ad Hasselblad. Find X10 utilizza un sistema Dual 200MP, mentre il Pro Max porta la risoluzione di 200 megapixel su tutte e tre le fotocamere posteriori. Sul modello più avanzato troviamo un'ultra-grandangolare con sensore da 1/1,56 pollici e campo visivo di 124 gradi, una principale con il nuovo sensore ISOCELL HPC da 1/1,28 pollici e un teleobiettivo con apertura f/2.1 utilizzabile anche per le fotografie macro. La fotografia computazionale è affidata al nuovo LUMO True Image Engine, progettato per intervenire su colori, tonalità e dettagli cercando una resa meno artificiale; la modalità standard scatta inoltre a 26 megapixel, mentre quella Hasselblad Hi-Res permette di arrivare a 50 o 200 megapixel. Sul fronte video, il Pro Max registra fino a 4K/120 fps e 8K/30 fps con tutte e tre le fotocamere posteriori e supporta Dolby Vision, O-Log2, certificato ACES, e la registrazione Open Gate.

Display, autonomia e intelligenza artificiale

Le differenze rispetto alla generazione precedente non si fermano alle fotocamere. Find X10 adotta uno schermo da 6,59 pollici, mentre Find X10 Pro Max sale a 6,78 pollici: entrambi utilizzano pannelli LTPO fino a ben 144 Hz, raggiungono un picco dichiarato di 3.600 nit e supportano Dolby Vision e lo spazio colore BT.2020. La batteria arriva fino a 7.150 mAh, con ricarica cablata SUPERVOOC da 80 watt e wireless AIRVOOC da 50 watt. Cambiano invece i processori: MediaTek Dimensity 9600M a 3 nm su Find X10 e Dimensity 9600 Pro a 2 nm sul Pro Max. Entrambi dispongono di un sistema di raffreddamento a camera di vapore. A bordo debutta ColorOS 17, che affianca alle modifiche dell'interfaccia diverse funzioni - alcune di queste già viste - basate sull'intelligenza artificiale. Tra queste AI Mind Pilot con Agent Mode, sviluppato con l'integrazione delle tecnologie di Manus, può lavorare con foto e documenti presenti sul dispositivo ed eseguire attività articolate in più passaggi; AI Photo Agent è invece dedicato al fotoritocco. I prezzi collocano tutta la nuova gamma nella fascia alta: Find X10 costa 1.399,99 euro nella versione da 256 GB e 1.599,99 euro in quella da 512 GB, mentre Find X10 Pro Max da 512 GB arriva a 1.799,99 euro.

Arrivano anche Enco X4: disponibilità e prezzi

Insieme agli smartphone arrivano gli Enco X4, auricolari true wireless sviluppati con Dynaudio che utilizzano un sistema a doppio driver, con woofer TRF da 11 millimetri e tweeter planare da 6 millimetri, ciascuno gestito da un DAC dedicato. Supportano audio lossless fino a 24 bit/48 kHz tramite LHDC Lossless quando utilizzati con la serie Find X10, audio spaziale su Android, iOS e Windows e cancellazione attiva del rumore adattiva basata sull'I.A.; completano la dotazione Bluetooth 6.1, collegamento simultaneo a due dispositivi, traduzione in tempo reale in oltre 30 lingue sui dispositivi compatibili e accesso vocale a Google Gemini. L'autonomia dichiarata arriva a 13 ore con gli auricolari e a 53 ore considerando la custodia, mentre la certificazione è IP55. Gli Enco X4, nelle colorazioni Glacier White e Aurora Violet, costano 219,99 euro; la nuova variante Blush Pink degli Enco Clip 2 arriverà da metà novembre a 179,99 euro.