Amazon, novità Echo: Echo Time, il nuovo Dot, Studio con telecamera

Amazon rinnova la gamma Echo con quattro nuovi dispositivi disponibili in Italia: Echo Time, il nuovo Echo Dot, Amazon Kids Echo Dot ed Echo Studio con telecamera per la casa. A questi si aggiungerà prossimamente Echo Show 16, smart display con schermo da 16 pollici. Tra le novità più particolari c'è Echo Time, una sveglia intelligente con touchscreen circolare da 3,2 pollici e priva di videocamera: una funzione opzionale utilizza gli ultrasuoni per individuare le fasi di sonno più leggero e anticipare il risveglio all'interno di una finestra compresa tra 10 e 60 minuti rispetto all'orario impostato. Il sistema Omnisense combina inoltre sensori di temperatura, presenza e ultrasuoni per raccogliere informazioni sulla routine del sonno, senza richiedere di indossare smartwatch o altri dispositivi. Le funzioni legate al sonno sono opzionali e possono essere disattivate dalle impostazioni.

Echo Dot diventa anche un hub per la casa intelligente

Cambia anche Echo Dot, che per la prima volta integra un hub per la smart home compatibile con Zigbee, Matter e Thread, mentre la tecnologia eero può ampliare la copertura della rete Wi-Fi esistente fino a circa 93 metri. Il dispositivo utilizza il chip AZ3 di Amazon con un acceleratore dedicato all'elaborazione locale dell'intelligenza artificiale e aggiunge un quarto microfono; sul fronte audio, secondo i dati forniti dall'azienda, i bassi sono più potenti del 50% rispetto alla generazione precedente. La stessa base tecnologica viene utilizzata da Amazon Kids Echo Dot, prima versione pensata specificamente per i bambini ad arrivare in Italia, con un anno di Kids+ incluso, profili dedicati e controlli per i genitori. Più particolare è Echo Studio con telecamera: alla parte audio con Dolby Atmos aggiunge una videocamera che permette ad Alexa+ di analizzare ciò che viene mostrato davanti all'obiettivo e abilita funzioni di controllo domestico tramite Live View. Un LED e un segnale acustico indicano quando la videocamera è attiva.

Echo Show 16 e i prezzi della nuova gamma

Completa la nuova generazione Echo Show 16, che sarà disponibile in Italia prossimamente. Lo smart display ha uno schermo da 16 pollici, è quasi il 40% più sottile rispetto ai precedenti Echo Show e introduce un'opzione Nanomatte pensata per ridurre i riflessi. La videocamera offre un campo visivo più ampio, inquadratura automatica e, per la prima volta nella gamma, visione notturna. Il display può essere utilizzato come agenda familiare, cornice digitale o pannello per controllare i dispositivi della casa connessa. Per quanto riguarda i prezzi, Echo Dot costa 104,99 euro, mentre Amazon Kids Echo Dot 114,99 euro. Si sale a 214,99 euro per Echo Time e a 259,99 euro per Echo Studio con telecamera. I nuovi dispositivi consentono di utilizzare Alexa+, attualmente in accesso anticipato gratuito in Italia e destinata, al termine di questa fase, a essere inclusa nell'abbonamento Prime.