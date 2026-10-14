AirPods 5, la cancellazione del rumore adesso è per tutti

Introduzione
Apple rinnova la sua linea di auricolari open-ear con due modelli, una cancellazione attiva del rumore migliorata e funzioni intelligenti finora riservate alle fasce superiori. Il risultato è un prodotto che punta a diventare il nuovo riferimento per chi non ama gli auricolari in-ear
Quello che devi sapere
Le nuove AirPods
Con le AirPods 5 Apple prova a rendere più accessibili alcune delle tecnologie che negli ultimi anni hanno contribuito al successo della famiglia AirPods Pro (qui la nostra recensione dell’ultimo modello, le Pro 3). La novità principale non riguarda il design, che resta fedele alla formula open-ear, quanto l'evoluzione dell'esperienza audio e dell'elaborazione software. Dalla versione 5 la gamma si divide in due: da una parte troviamo gli AirPods 5 standard, dall'altra gli AirPods 5 con custodia di ricarica wireless. Entrambi condividono la stessa esperienza d'ascolto, la stessa cancellazione del rumore e le stesse funzioni intelligenti; il modello più evoluto aggiunge però alcune comodità come la ricarica wireless, il controllo del volume direttamente sugli steli e una maggiore autonomia.
Come si presentano
Dal punto di vista estetico non ci sono rivoluzioni. Apple ha deciso di mantenere il design introdotto con AirPods 4, una scelta comprensibile considerando che si tratta della forma open-ear più diffusa e apprezzata dell'azienda (e non solo). Gli auricolari mantengono quindi lo stelo corto e la struttura priva di gommini, soluzione che continua a dividere gli utenti: chi ama la sensazione di leggerezza troverà negli AirPods 5 un compagno ideale, mentre chi preferisce l'isolamento passivo garantito dagli auricolari in-ear continuerà probabilmente a guardare agli AirPods Pro. La novità meno appariscente ma più importante riguarda la resistenza: entrambi i modelli sono ora certificati IP57 contro polvere, sudore e acqua, un miglioramento che li rende più adatti all'attività sportiva e all'utilizzo quotidiano.
Le caratteristiche tecniche
La base tecnica degli AirPods 5 è stata riprogettata internamente partendo dall'esperienza accumulata con gli AirPods Pro 3. Il cambiamento principale è rappresentato dalla nuova architettura acustica multi-porta, sviluppata specificamente per il formato open-ear. Apple abbina questa soluzione a una versione evoluta dell'equalizzatore adattivo e a nuovi algoritmi di audio computazionale, che analizzano continuamente ciò che arriva al timpano dell'utente. A livello pratico l'obiettivo è quello di adattare la risposta sonora alle diverse conformazioni dell'orecchio e compensare eventuali variazioni di posizionamento degli auricolari. Secondo Apple l'elaborazione lavora ora indipendentemente sui due lati, offrendo una resa più coerente e precisa. Il chip H2 continua a rappresentare il cuore del prodotto, gestendo cancellazione del rumore, modalità trasparenza, audio adattivo, rilevamento delle conversazioni e funzioni basate sull’intelligenza artificiale.
Come suonano
Un miglioramento certamente importante riguarda la qualità sonora: i bassi sono profondi, le voci ben definite e migliore la sensazione di separazione degli strumenti, grazie anche a una nuova architettura acustica e all’equalizzatore adattivo di nuova generazione. Nella nostra prova possiamo confermare una firma sonora equilibrata, bassi pieni, un suono generalmente più maturo rispetto al modello precedente. La differenza rispetto agli AirPods Pro 3 certamente si sente, ma gli AirPods 5 hanno uno scopo differente: offrire la migliore esperienza audio possibile senza rinunciare ai vantaggi della struttura open-ear.
La cancellazione del rumore
La cancellazione attiva del rumore è probabilmente la vera protagonista di questa generazione, grazie appunto alla nuova architettura acustica “multi-porta” e un compressore riscritto da zero, per adattarsi al meglio a un design privo di gommini. Il risultato è molto buono, soprattutto considerando il formato open-ear. Abbiamo potuto testare e confrontare le AirPods 5 con le AirPods Pro 3 su un lungo volo intercontinentale: le differenze ovviamente restano (e sono tutte a favore delle Pro) ma per non avere i gommini la cancellazione offerta dalle AirPods 5 è davvero molto buona.
Le caratteristiche software
Come buona parte dell'ecosistema Apple del 2026, anche gli AirPods 5 ruotano attorno ad Apple Intelligence. La novità più interessante è la funzionalità di traduzione in tempo reale, che permette di ascoltare nelle proprie cuffie la traduzione di una conversazione: a nostro avviso, almeno in Italia, questa funzione non è del tutto matura. Molto utile, per gli amanti della personalizzazione audio, l’equalizzatore: per la prima volta gli utenti possono modificare la risposta sonora attraverso un equalizzatore semplice da usare, con anteprima in tempo reale e sincronizzazione delle impostazioni su tutti i dispositivi associati. Alcune funzioni di Apple Intelligence, Siri AI e comandi avanzati a mani libere - lo abbiamo scritto anche nelle recensioni dei nuovi iPhone 18 Pro e di Apple Watch Series 12 - non sono invece disponibili al lancio nell’Unione Europea.
Le altre caratteristiche
Tra le funzioni certamente utili ci sono l’audio adattivo, una migliorata modalità di trasparenza e il rilevamento della conversazione, che riduce il volume quando l’utente inizia a parlare con qualcuno (e anche quando canticchia il brano in ascolto…). Completano il quadro il controllo remoto per avviare foto e video a distanza direttamente dagli auricolari.
Le differenze con le altre AirPods
Lo abbiamo scritto: la differenza con le AirPods 4 è significativa: migliorano la cancellazione del rumore, la qualità audio, la resistenza agli agenti esterni e ci sono nuove funzioni software. Con le AirPods Pro 3 il confronto è ovviamente differente: le Pro restano, a nostro avviso, il prodotto di riferimento per gli utenti Apple che cercano il massimo della qualità audio e dell’isolamento acustico. Le AirPods 5 possono però essere un’ottima soluzione per tutti coloro che non sopportano gli auricolari con i gommini.
Verdetto, disponibilità e prezzi
AirPods 5 dunque ci hanno convinto: non cambiano la filosofia ma la perfezionano in modo intelligente. Apple ha preso il design che molti utenti già apprezzavano e ha lavorato sugli aspetti più richiesti, dalla qualità sonora alla cancellazione del rumore. Non abbiamo compreso fino in fondo, e non siamo gli unici, la scelta di offrire due varianti, una di base e una con custodia di ricarica wireless, anziché unificare tutto in un unico modello. Siamo ai prezzi: la versione standard costa 149 euro, quella con custodia di ricarica wireless costa 169 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Buona cancellazione del rumore
- Qualità audio ricca e dettagliata
CONTRO:
- L’isolamento è buono ma non perfetto come nei modelli con gommino
- Alcune funzioni di intelligenza artificiale non arrivano per ora in Europa