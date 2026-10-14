AirPods 5, la cancellazione del rumore adesso è per tutti

AirPods 5 dunque ci hanno convinto: non cambiano la filosofia ma la perfezionano in modo intelligente. Apple ha preso il design che molti utenti già apprezzavano e ha lavorato sugli aspetti più richiesti, dalla qualità sonora alla cancellazione del rumore. Non abbiamo compreso fino in fondo, e non siamo gli unici, la scelta di offrire due varianti, una di base e una con custodia di ricarica wireless, anziché unificare tutto in un unico modello. Siamo ai prezzi: la versione standard costa 149 euro, quella con custodia di ricarica wireless costa 169 euro.