Schermi smart per auto, è uscito il nuovo CarpodGo T4: la prova

Introduzione
Novità in casa CarpodGo: disponibile anche in Italia il nuovo display CarPlay/Android Auto che permette di aggiornare la propria automobile con un sistema di infotainment avanzato e performante. La nostra prova su strada
Quello che devi sapere
Novità in casa CarpodGo
Abbiamo recentemente parlato (qui e qui) dei prodotti CarpodGo: brand indipendente focalizzato nei display per auto portatili che supportano sia CarPlay che Android Auto. Prodotti che permettono, per intenderci meglio, di aggiungere un sistema di infotainment moderno, sicuro e affidabile ad auto datate o senza supporto a CarPlay o Android Auto. La novità in casa CarpodGo si chiama T4 e T4 Plus: si tratta di un aggiornamento rispetto ai sistemi già proposti, pensati per un’esperienza automobilistica più smart, più chiara, plug-and-play. I due prodotti differiscono tra loro solo per la grandezza del display: il T4 da 8,9 pollici, il T4 Plus da 10,9 pollici.
A cosa serve e cosa si può fare
CarpodGo T4 e T4 Plus sono in sostanza uno schermo ideale per i veicoli che non hanno le ultime tecnologie di infotainment. Queste, realizzate dalle case madri insieme ad Apple (CarPlay) e Google (Android Auto), permettono di avere sullo schermo della propria auto molte delle app presenti sullo smartphone. Basti pensare alle app di navigazione con Google Maps, Apple Maps o Waze, le app dedicate alla musica come Spotify, Apple Music, TuneIN, solo per fare alcuni esempi. E ancora: le app di comunicazione come WhatsApp o Messenger. Il tutto con una grafica chiara, con pulsanti grandi, spesso gestibili solo con la voce e, soprattutto, in sicurezza mentre si guida.
Le caratteristiche tecniche
Le caratteristiche delle versioni T4 e T4 Plus sono di alto livello: un display con luminosità da 1.000 nit ideale per un utilizzo anche sotto il sole;, IPS Fully Laminated, cioè completamente laminato: questo significa che gli strati che compongono lo schermo sono incollati insieme in un unico blocco, senza intercapedini d’aria tra loro. E ancora: una tecnologia che riduce i riflessi, risoluzione ad alta definizione di 1920x720, colori vividi e accurati (100% sRGB), animazioni fluide (60 fps). Lo schermo può adattare la luminosità automaticamente alla luce ambientale, riducendola di sera per non abbagliare il conducente o aumentandola in caso di sole forte.
Come si installa, come si collega
L’installazione è davvero semplice: CarpodGo si collega magneticamente al supporto con ventosa ed è molto semplice da installare o da rimuovere, ad esempio quando si lascia l’auto in un parcheggio. Il supporto a ventosa per il parabrezza si comporta molto bene nella maggior parte dei percorsi ma attenzione ai viaggi prolungati su strade non asfaltate: a causa del peso del display (può arrivare a 450 grammi nella versione Plus) nella nostra prova in montagna ci è capitato che iniziasse a staccarsi. Il display supporta un collegamento al telefono sia cablato sia wireless. Tre i metodi per collegare il nuovo CarpodGo all’impianto audio della macchina: il Bluetooth (certamente il più consigliato), cavo AUX, radio FM (il display crea un canale radio a cui l’auto può collegarsi). C’è comunque anche uno speaker integrato.
La fotocamera per il parcheggio
Come per i modelli precedenti, è possibile acquistare (a parte) una telecamera posteriore di parcheggio da ben 1080p, ideale per tutte quelle auto che non ne sono dotate. L’installazione è abbastanza semplice, seguendo i tutorial, se si ha un po' di dimestichezza con il fai da te.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Abbiamo provato altri prodotti CarpodGo e confermiamo che si tratta di display per auto di ottima qualità. I punti di forza sono certamente la qualità e la luminosità del display IPS, il supporto magnetico con sistema di aggancio rapido, i materiali e la costruzione premium. Abbiamo provato entrambi gli schermi, collegando sia un iPhone 17 Pro sia un Google Pixel 11 Pro e possiamo confermare in prima persona la qualità e la fluidità dello schermo (che abbiamo apprezzato di più collegato al dispositivo Apple). Il prezzo è in linea con le versioni precedenti: circa 200 euro per la versione più piccola, 220 euro per la versione più grande.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità e luminosità del display, ottimi materiali
- Supporto magnetico
CONTRO:
- Su strade sconnesse alla lunga la ventosa tende un po’ a cedere