Schermi smart per auto, è uscito il nuovo CarpodGo T4: la prova

Abbiamo provato altri prodotti CarpodGo e confermiamo che si tratta di display per auto di ottima qualità. I punti di forza sono certamente la qualità e la luminosità del display IPS, il supporto magnetico con sistema di aggancio rapido, i materiali e la costruzione premium. Abbiamo provato entrambi gli schermi, collegando sia un iPhone 17 Pro sia un Google Pixel 11 Pro e possiamo confermare in prima persona la qualità e la fluidità dello schermo (che abbiamo apprezzato di più collegato al dispositivo Apple). Il prezzo è in linea con le versioni precedenti: circa 200 euro per la versione più piccola, 220 euro per la versione più grande.