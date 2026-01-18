CarpodGo T3 Pro, il display smart per le auto senza infotainment

Offerte Sky
Introduzione

Abbiamo provato un prodotto particolarmente utile per i possessori di auto datate: uno schermo con CarPlay o Android Auto che si installa facilmente sul cruscotto e permette di modernizzare il sistema di infotainment dell’auto, in maniera semplice e soprattutto reversibile

Quello che devi sapere

CarpodGo T3 Pro

Sono sempre molti gli utenti appassionati di tecnologia che scelgono schermi CarPlay/Android Auto da installare nelle auto senza questa tecnologia. Auto magari datate di qualche anno che però camminano ancora bene ma anche auto super-moderne (basti considerare il caso Tesla) che non integrano nei loro sistemi la possibilità di connettersi con le tecnologie di Apple e di Google per l'automotive. CarpodGo T3 Pro rappresenta uno tra i migliori upgrade di infotainment per auto, ideale per chi cerca performance visive, facilità di installazione e anche qualche funzionalità in più da aggiungere alla propria esperienza di guida.

Come si installa

Partiamo dall’installazione, che è davvero molto semplice. In confezione troviamo diversi accessori tra cui una basetta da incollare sul cruscotto oppure - il metodo che abbiamo utilizzato noi - una comoda ventosa super-resistente: possiamo confermare che anche in presenza di buche lo schermo non ha ceduto di un millimetro. L’alimentazione avviene tramite presa USB-C collegata all’adattatore accendisigari (incluso nella confezione - molto utile perché a bordo troviamo anche porta USB per ricaricare eventualmente lo smartphone). L’audio può essere trasmesso all’auto via Bluetooth, con cavo AUX oppure con un canale FM dedicato creato proprio dallo schermo al quale va collegata l’autoradio della macchina o anche tramite lo speaker posto sul prodotto stesso. Menzione particolare per la utile calamita posta dietro lo schermo: permette di attaccare e staccare con semplicità il prodotto dal supporto, in modo da poterlo riportare a casa quando l’auto è parcheggiata, per non attirare attenzione.

Il display

Punto più importante del prodotto è certamente il display da 8,9 pollici: uno schermo completamente laminato con risoluzione 1920x720. Nelle nostre prove possiamo confermare sia che si tratta di uno schermo molto grande e di grande qualità e leggibilità, e anche che il funzionamento è fluido e reattivo, senza grandi ritardi. Al sole è visibile molto bene e di notte non acceca, grazie a una modalità notturna che può essere abilitata con un timer. A bordo è presente, tra l’altro, anche un sensore di luminosità.

Come funziona e cosa è possibile fare

Una volta acceso il display, è possibile collegare il proprio iPhone (e quindi usare CarPlay) oppure il proprio telefono Android (per usare Android Auto). La velocità di connessione è molto alta e anche dopo pochi secondi dall’avvio dell’auto si è subito operativi per ascoltare musica in streaming, impostare il navigatore o farsi leggere gli ultimi messaggi. Il funzionamento è del tutto simile a quello di un’auto che integra questa tecnologia.

La telecamera posteriore

Accessorio molto comodo - per le auto che non ce l’hanno - è la telecamera di retromarcia. Il cavo si collega al fanale bianco della retromarcia: quando la luce si accende, la telecamera si attiva, e sullo schermo viene trasmessa un’immagine video a 1080 P.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

I punti di forza che abbiamo riscontrato nella nostra prova sono certamente la semplicità di utilizzo e installazione, il montaggio rapido e reversibile, che non va a modificare l’auto, un’interfaccia fluida e la compatibilità praticamente universale. E poi il supporto magnetico che permette di staccare il dispositivo con grande facilità. Con la connessione Bluetooth ci siamo trovati molto bene; secondo alcuni utenti l’audio via AUX/FM è migliorabile, così come la qualità del microfono integrato. In fase di acquisto è possibile scegliere il modello standard, il modello per Tesla Model 3 e Model Y, il set per la telecamera posteriore. Il prezzo di partenza è secondo noi interessante, circa 200 euro.

Pro e Contro

PRO:

  • Qualità video
  • Semplicità di installazione
  • Facilità di smontaggio tramite calamita

CONTRO:

  • Alcuni utenti hanno lamentato una qualità migliorabile della trasmissione audio via AUX o FM (la qualità dell’audio Bluetooth nella nostra prova è stata sempre ottima)

