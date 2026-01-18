CarpodGo T3 Pro, il display smart per le auto senza infotainment

I punti di forza che abbiamo riscontrato nella nostra prova sono certamente la semplicità di utilizzo e installazione, il montaggio rapido e reversibile, che non va a modificare l’auto, un’interfaccia fluida e la compatibilità praticamente universale. E poi il supporto magnetico che permette di staccare il dispositivo con grande facilità. Con la connessione Bluetooth ci siamo trovati molto bene; secondo alcuni utenti l’audio via AUX/FM è migliorabile, così come la qualità del microfono integrato. In fase di acquisto è possibile scegliere il modello standard, il modello per Tesla Model 3 e Model Y, il set per la telecamera posteriore. Il prezzo di partenza è secondo noi interessante, circa 200 euro.