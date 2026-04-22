NOW, le nuove uscite tech di aprile 2026

Le nuove uscite tecnologiche più interessanti di aprile 2026. In questo numero: il display per auto CarpodGo Mini, la friggitrice ad aria Cosori Iconic Single, la docking station Maxidok Thunderbolt 5, il purificatore d'aria Dreame AP10, la scopa elettrica Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro
CarpodGo Mini: lo schermo portatile per auto con Carplay o Android Auto
All’inizio dell’anno avevamo provato CarpodGo T3 Pro, il display con CarPlay o Android Auto che si installa sul cruscotto e permette di modernizzare il sistema di infotainment delle auto, soprattutto di quelle più datate o non dotate di sistemi di connessione audio-video allo smartphone. Da CardpodGo queste settimane arriva una novità, una versione più piccola e più portatile, ideale per le auto di dimensioni più ridotte, per chi ha bisogno di un prodotto meno ingombrante e facilmente trasportabile, per chi vuole spendere meno. Stiamo parlando di CarpodGo Mini: ha uno schermo da 6,9 pollici, si installa in modalità magnetica (compatibile con l’ecosistema MagSafe), ha uno schermo molto luminoso (ben 1.000 nit di picco). Nella confezione troviamo un supporto ad anello magnetico (ma il prodotto - come abbiamo fatto noi - si installa comodamente su qualsiasi supporto MagSafe da auto), un elegante cavo di ricarica USB-C, un adattatore accendisigari (se vogliamo c’è anche la versione che fa da trasmettitore FM, se l’auto non è dotata di Bluetooth). Il prodotto a prima vista sembra un normale smartphone e, una volta terminato il proprio tragitto, può essere disinstallato in maniera molto veloce, per non lasciarlo a vista nell’auto. Lo schermo si collega a tutti gli smartphone, iOS e Android, e permette di utilizzare le app compatibili come quelle per la navigazione, per la comunicazione, per l’intrattenimento. Nella nostra prova possiamo confermare che il display è di ottima qualità, anche sotto la luce forte del sole, in alcuni casi non è stato particolarmente reattivo al nostro tocco. Il prezzo di CarpodGo Mini è di 119 dollari, con 15 dollari in più è possibile acquistare anche il cavo che permette al display di trasformarsi in una telecamera posteriore per il parcheggio.
Cosori Iconic Single, la friggitrice ad aria in acciaio di design
Cosori Iconic Single è una friggitrice ad aria premium che si distingue per la sua struttura e design. Uno dei punti di forza è l’uso di materiali sicuri e duraturi: il cestello da 6,2 litri è rivestito in ceramica completamente priva di PFAS e PTFE, un elemento raro nella categoria e molto apprezzato da chi presta attenzione alla salute e alla contaminazione degli alimenti. L’acciaio interno facilita la pulizia, riduce gli odori e resiste meglio all’usura nel tempo. La dotazione non è particolarmente ricca, ma comprende tutto il necessario, incluso un ricettario sviluppato insieme a chef e nutrizionisti. Il motore DC con ventola a cinque velocità garantisce una circolazione dell’aria più precisa e silenziosa rispetto ai modelli tradizionali in AC. L’ampio range di temperatura, 30–230 °C, consente non solo fritture ad aria, ma anche lievitazione, disidratazione, cottura al forno e mantenimento in caldo. I risultati sono molto buoni. Abbiamo provato a cuocere il pollo e del pesce. Cottura uniforme e tempi brevi.
L’app VeSync permette di controllare l’elettrodomestico da remoto e offre oltre 90 ricette. La Modalità Chef consente di personalizzare in modo più preciso impostazioni e parametri di cottura. E poi le notifiche sullo stato della cottura, utili per sapere quando girare gli alimenti o quando la preparazione è completata.
Venduta a 249 euro, la Iconic Single si posiziona nella fascia medio-alta, ma giustifica la spesa con una qualità costruttiva superiore, materiali premium e una garanzia di 5 anni, rarissima nel settore. Tra i pochi difetti: un’estetica che richiede manutenzione per rimanere pulita, l’assenza di una modalità completamente manuale e un prezzo non accessibile a tutti. Tuttavia, per chi cucina ogni giorno e cerca un prodotto sicuro, resistente e performante, rappresenta una delle proposte più convincenti sul mercato delle friggitrici ad aria moderne.
Maxidok Thunderbolt 5, nuove docking station UGREEN per lo smart working
UGREEN ha lanciato una nuova linea di docking station con tecnologia Thunderbolt 5: si chiama Maxidok ed è composta da tre prodotti. Quello più potente - pensato per i professionisti - si chiama Maxidok 17-in-1 e integra ben 17 porte per dati, video, rete, archiviazione e ricarica. Supporta un’uscita video singola fino a 8K 60 Hz oppure due a 6K 60 Hz, ha una porta di rete integrata 2.5GbE, un lettore di schedine di memoria, tre jack audio. C’è poi il prodotto ideale per un uso semi-professionale o domestico, Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5, che ha a bordo tutte le porte principali per video, dati, memoria, networking e ricarica. Infine, UGREEN ha anche presentato un prodotto pensato apposta per il Mac mini: ha un form factor che integra un dissipatore di calore interno in alluminio e una ventola intelligente che lavorano insieme alle prese d’aria inferiori del Mac mini per creare un sistema di raffreddamento ancora più efficace. Nella nostra prova possiamo confermare che si tratta di prodotti molto utili, soprattutto per chi lavora in smart working oppure ha un portatile con cui lavora in ufficio che poi porta a casa: l’installazione è molto semplice, i trasferimenti sono molto veloci, la compatibilità è davvero vasta. Prezzi, si parte da 239 euro con sconti e promozioni per il periodo di lancio.
Dreame AP10, il purificatore d’aria per chi ha animali domestici
Condividere la casa con uno o più animali domestici significa fare i conti quotidianamente con peli, odori e allergeni che possono compromettere la qualità dell’aria. È su questo fronte che si inserisce il Dreame AP10, purificatore d’aria pensato per rispondere alle esigenze di chi vive con cani e gatti senza rinunciare a un ambiente sano. Il dispositivo punta su un sistema di filtrazione multilivello, progettato per trattenere le particelle tipiche degli ambienti “pet‑friendly”, come forfora animale, polveri sottili e residui responsabili dei cattivi odori. Un aspetto particolarmente rilevante per chi soffre di allergie o per chi desidera semplicemente ridurre la presenza di impurità invisibili, spesso concentrate nelle stanze più frequentate dagli animali. Dal punto di vista del design, il Dreame AP10 si presenta con linee essenziali e dimensioni compatte, caratteristiche che ne facilitano l’inserimento in salotti, camere da letto o studi domestici. I comandi intuitivi consentono di adattare il funzionamento del purificatore alle diverse esigenze della giornata, mentre la manutenzione è pensata per essere semplice e rapida. Basta solo cambiare i due filtri presenti all’interno del purificatore. Lo abbiamo testato in casa con un pastore australiano. Nessun disturbo per lui e aria più leggera più salubre per il resto della famiglia. Aspira efficacemente i peli degli animali nelle immediate vicinanze. Il costo è di 329 euro.
Tineco FLOOR ONE S9, pulizia a vapore a 160 gradi
Nel settore della pulizia domestica, il vapore torna a essere protagonista grazie a soluzioni sempre più integrate e intelligenti. Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro è una lavapavimenti senza fili di fascia alta che unisce aspirazione, lavaggio e sanificazione a vapore . Il suo elemento distintivo è la tecnologia HyperSteam, capace di portare l’acqua all’interno della caldaia fino a 160°C, assicurando che la temperatura del vapore erogato sul pavimento non scenda mai sotto i 99°C, soglia ritenuta efficace per sciogliere grasso e sporco ostinato. Nei nostri test abbiamo notato come il vapore ad alta temperatura, agendo direttamente sulle macchie difficili, ha ridotto la necessità di detergenti chimici. Una caratteristica particolarmente interessante per le famiglie con bambini e animali domestici, dove l’igienizzazione delle superfici assume un ruolo centrale nella gestione quotidiana della casa. Dal punto di vista tecnologico, il dispositivo integra le soluzioni già viste sui modelli premium di Tineco. Il sensore intelligente iLoop rileva in tempo reale il livello di sporco e regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua, ottimizzando l’efficienza e l’autonomia. A supporto del vapore interviene anche la funzione ReverseScrub, che permette di invertire la rotazione del rullo per aggredire meglio lo sporco più resistente, soprattutto su superfici come gres e piastrelle.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione di peli e capelli, uno dei limiti più comuni delle lavapavimenti. La tecnologia DualBlock anti-groviglio, con raschiatori a doppio strato, riduce in modo significativo l’accumulo di residui attorno al rullo, migliorando la continuità di pulizia e semplificando la manutenzione. Completano il quadro la pulizia dei bordi su tre lati e il sistema di rimozione automatica delle striature d’acqua al termine del passaggio. Per quanto riguarda l’autonomia: in modalità standard può arrivare fino a 90 minuti, mentre l’uso del vapore incide in modo più significativo sulla durata, come prevedibile. La base di ricarica integra inoltre un sistema di autopulizia e asciugatura del rullo, pensato per ridurre gli odori e mantenere il dispositivo pronto all’uso senza interventi manuali.
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro si colloca chiaramente nella fascia premium del mercato e il costo è di 529 euro.