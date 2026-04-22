NOW, le nuove uscite tech di aprile 2026

All’inizio dell’anno avevamo provato CarpodGo T3 Pro , il display con CarPlay o Android Auto che si installa sul cruscotto e permette di modernizzare il sistema di infotainment delle auto, soprattutto di quelle più datate o non dotate di sistemi di connessione audio-video allo smartphone. Da CardpodGo queste settimane arriva una novità, una versione più piccola e più portatile, ideale per le auto di dimensioni più ridotte, per chi ha bisogno di un prodotto meno ingombrante e facilmente trasportabile, per chi vuole spendere meno. Stiamo parlando di CarpodGo Mini : ha uno schermo da 6,9 pollici, si installa in modalità magnetica (compatibile con l’ecosistema MagSafe), ha uno schermo molto luminoso (ben 1.000 nit di picco). Nella confezione troviamo un supporto ad anello magnetico (ma il prodotto - come abbiamo fatto noi - si installa comodamente su qualsiasi supporto MagSafe da auto), un elegante cavo di ricarica USB-C, un adattatore accendisigari (se vogliamo c’è anche la versione che fa da trasmettitore FM, se l’auto non è dotata di Bluetooth). Il prodotto a prima vista sembra un normale smartphone e, una volta terminato il proprio tragitto, può essere disinstallato in maniera molto veloce, per non lasciarlo a vista nell’auto. Lo schermo si collega a tutti gli smartphone, iOS e Android, e permette di utilizzare le app compatibili come quelle per la navigazione, per la comunicazione, per l’intrattenimento. Nella nostra prova possiamo confermare che il display è di ottima qualità, anche sotto la luce forte del sole, in alcuni casi non è stato particolarmente reattivo al nostro tocco. Il prezzo di CarpodGo Mini è di 119 dollari, con 15 dollari in più è possibile acquistare anche il cavo che permette al display di trasformarsi in una telecamera posteriore per il parcheggio.

Cosori Iconic Single, la friggitrice ad aria in acciaio di design

Cosori Iconic Single è una friggitrice ad aria premium che si distingue per la sua struttura e design. Uno dei punti di forza è l’uso di materiali sicuri e duraturi: il cestello da 6,2 litri è rivestito in ceramica completamente priva di PFAS e PTFE, un elemento raro nella categoria e molto apprezzato da chi presta attenzione alla salute e alla contaminazione degli alimenti. L’acciaio interno facilita la pulizia, riduce gli odori e resiste meglio all’usura nel tempo. La dotazione non è particolarmente ricca, ma comprende tutto il necessario, incluso un ricettario sviluppato insieme a chef e nutrizionisti. Il motore DC con ventola a cinque velocità garantisce una circolazione dell’aria più precisa e silenziosa rispetto ai modelli tradizionali in AC. L’ampio range di temperatura, 30–230 °C, consente non solo fritture ad aria, ma anche lievitazione, disidratazione, cottura al forno e mantenimento in caldo. I risultati sono molto buoni. Abbiamo provato a cuocere il pollo e del pesce. Cottura uniforme e tempi brevi.

L’app VeSync permette di controllare l’elettrodomestico da remoto e offre oltre 90 ricette. La Modalità Chef consente di personalizzare in modo più preciso impostazioni e parametri di cottura. E poi le notifiche sullo stato della cottura, utili per sapere quando girare gli alimenti o quando la preparazione è completata.

Venduta a 249 euro, la Iconic Single si posiziona nella fascia medio-alta, ma giustifica la spesa con una qualità costruttiva superiore, materiali premium e una garanzia di 5 anni, rarissima nel settore. Tra i pochi difetti: un’estetica che richiede manutenzione per rimanere pulita, l’assenza di una modalità completamente manuale e un prezzo non accessibile a tutti. Tuttavia, per chi cucina ogni giorno e cerca un prodotto sicuro, resistente e performante, rappresenta una delle proposte più convincenti sul mercato delle friggitrici ad aria moderne.