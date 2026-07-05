Realizzati in due misure in collaborazione con Thule, permettono di trasportare in sicurezza cavi, power bank, cuffie e altri effetti personali
Quad Lock, l'azienda specializzata in accessori ultra-sicuri per smartphone e tablet (come ad esempio le custodie, che testiamo con piacere su Sky TG24) ha presentato due prodotti molto interessanti ideali per tutti coloro che trasportano attrezzatura tecnica e tecnologica: stiamo parlando degli Organizer da Viaggio.
Realizzati in due taglie
L’Organizer da Viaggio è venduto in due taglie, media e grande, entrambe progettati in collaborazione con Thule. Il modello di taglia media permette di avere sempre con sé gli oggetti essenziali, come cavi, caricabatterie, auricolari, chiavi, documenti, tessere. Quello grande, più spazioso, permette di inserire anche cuffie, power bank, mouse, telecamerine o action cam, solo per fare degli esempi.
Tutte le caratteristiche
All’interno degli organizer troviamo taschine elasticizzate per inserire cavi e tasche ad accesso rapido e sicuro per riporre gli oggetti più preziosi. Lo scomparto principale, il divisorio in rete e le tasche con cerniera permettono di ritrovare i propri oggetti all’istante, invece di rovistare nello zaino. I due prodotti, come tutti quelli a marchio Quad Lock, si annunciano molto resistenti: hanno un’imbottitura contro gli shock e cerniere “YKK”; inoltre sono realizzati con materiali riciclati. Nella nostra prova possiamo confermare non solo che si tratta di due accessori essenziali e molto interessanti, ma anche che sono utili e si infilano facilmente in qualsiasi zaino o bagaglio a mano. Prezzi molto buoni per la qualità che offrono: 35 euro per la versione piccola e 40 per quella grande.