Quad Lock , l'azienda specializzata in accessori ultra-sicuri per smartphone e tablet (come ad esempio le custodie, che testiamo con piacere su Sky TG24 ) ha presentato due prodotti molto interessanti ideali per tutti coloro che trasportano attrezzatura tecnica e tecnologica: stiamo parlando degli Organizer da Viaggio .

Tutte le caratteristiche

All’interno degli organizer troviamo taschine elasticizzate per inserire cavi e tasche ad accesso rapido e sicuro per riporre gli oggetti più preziosi. Lo scomparto principale, il divisorio in rete e le tasche con cerniera permettono di ritrovare i propri oggetti all’istante, invece di rovistare nello zaino. I due prodotti, come tutti quelli a marchio Quad Lock, si annunciano molto resistenti: hanno un’imbottitura contro gli shock e cerniere “YKK”; inoltre sono realizzati con materiali riciclati. Nella nostra prova possiamo confermare non solo che si tratta di due accessori essenziali e molto interessanti, ma anche che sono utili e si infilano facilmente in qualsiasi zaino o bagaglio a mano. Prezzi molto buoni per la qualità che offrono: 35 euro per la versione piccola e 40 per quella grande.