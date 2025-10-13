Quad Lock, ecco i prodotti più interessanti della stagione

La custodia Mag Case per iPhone Air ha le stesse caratteristiche di quella per iPhone 17 Pro, con il meccanismo di chiusura sicuro e compatibile con l’ecosistema Quad Lock, il corpo in nylon e rivestimento esterno in TPU resistente agli urti e un materiale soft-touch. Anche in questo caso il prezzo è di 45 euro. Da notare che alcuni utenti hanno segnalato un problema di usabilità che riguarda il pulsante della fotocamera ma Quad Lock ha reso noto che è già al lavoro per risolvere questo problema e gli utenti interessati saranno richiamati e assistiti dal personale dell’azienda.