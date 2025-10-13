Quad Lock, ecco i prodotti più interessanti della stagione

Introduzione
Abbiamo provato più volte i prodotti Quad Lock, azienda australiana specializzata in accessori “indistruttibili” e premium per smartphone e tablet. Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto in prova (e provato volentieri) le nuove cover Mag Case per iPhone ma anche il supporto per portabicchieri, il solidissimo supporto a ventosa per vetro e un prodotto molto particolare: l’adattatore CarPlay / Android. Ecco tutte le caratteristiche e, come sempre, le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Mag Case iPhone 17 Pro
Eravamo già rimasti molto soddisfatti della cover Mag Case per iPhone 16 Pro, tanto da renderla la nostra cover permanente. La custodia per iPhone 17 Pro è molto simile ed è in grado di proteggere, grazie alla struttura in TPU robusto, lo smartphone da cadute e vibrazioni. Presente come sempre il sistema di aggancio proprietario Quad Lock e si integra dunque perfettamente con tutto l’ecosistema per moto, bici e auto. Il sistema di montaggio è molto stabile, la sensazione è quella di avere tra le mani un prodotto premium e molto affidabile. Il prezzo è di 45 euro. Possibile anche personalizzare il colore dell’anello e aggiungere un cordino.
Mag Case iPhone Air
La custodia Mag Case per iPhone Air ha le stesse caratteristiche di quella per iPhone 17 Pro, con il meccanismo di chiusura sicuro e compatibile con l’ecosistema Quad Lock, il corpo in nylon e rivestimento esterno in TPU resistente agli urti e un materiale soft-touch. Anche in questo caso il prezzo è di 45 euro. Da notare che alcuni utenti hanno segnalato un problema di usabilità che riguarda il pulsante della fotocamera ma Quad Lock ha reso noto che è già al lavoro per risolvere questo problema e gli utenti interessati saranno richiamati e assistiti dal personale dell’azienda.
Mag Case: le nostre impressioni
Entrambe le custodie sono pensate per chi cerca una protezione massima dagli shock e per l’integrazione con il sistema Quad Lock. Da notare che dopo che sono state installate gli smartphone risultano un pochino più pesanti e un pochino più spessi proprio a causa delle caratteristiche extra-resistenti della cover.
Wireless CarPlay / Android Auto Adaptator: caratteristiche principali
Wireless CarPlay / Android Auto Adaptator è una chiavetta USB che trasforma il sistema CarPlay o Android Auto cablato in un’esperienza completamente wireless. Basta collegarlo alla porta USB dell’auto, associare il telefono e da quel momento la connessione è automatica ogni volta che si sale in auto.
Wireless CarPlay / Android Auto Adaptator: affidabile e veloce
Nella nostra prova abbiamo trovato la connessione ultra-rapida e stabile, il prodotto è affidabile e semplice da usare. Tra le possibilità, il supporto multi-dispositivo con la commutazione intelligente. La chiavetta è compatibile con la maggior parte dei veicoli dotati di CarPlay o Android Auto via cavo.
Wireless CarPlay / Android Auto Adaptator: le nostre impressioni
Il pairing tramite Bluetooth è molto rapido, la connessione si stabilisce in pochi istanti e il passaggio da un dispositivo all’altro è completamente automatico. Il prezzo della libertà dai cavi è di 80 euro.
Cup Holder Mount: le caratteristiche principali
Il Supporto da Portabicchieri (prezzo 50 euro) permette di trasformare il portabicchieri dell’auto in un supporto stabile per il telefono, mantenendo così il cruscotto, il parabrezza e le bocchette di areazione liberi. È caratterizzato da un meccanismo “grip-lock” regolabile, che si adatta perfettamente ai portabicchieri rotondi o quadrati, mentre delle zampette a tre vie assicurano una presa salda senza rumori o vibrazioni. Il supporto è costituito da un braccio flessibile che permette di impostare la giusta angolazione per il telefono.
Cup Holder Mount: le nostre impressioni
Al supporto è possibile come sempre applicare una testa Quad Lock MAG in grado di caricare il telefono. L’installazione (e anche la rimozione) è molto semplice: basta ruotarlo per fissarlo al portabicchieri e il design - assicurano da Quad Lock - si adatta perfettamente agli interni del veicolo e rimane molto stabile, anche in caso di terreni sconnessi o buche. Da notare che l’acquisto di questo prodotto può avere poco senso per le auto che hanno il portabicchieri posizionato troppo in basso: si rischia di distrarsi alla guida per guardare il telefono.
Windscreen Dash Suction Mount: le caratteristiche principali
Stesso prezzo per il Supporto a Ventosa: 50 euro. Si tratta di un supporto ultra-forte e ultra-affidabile per auto, “i più resistenti e sicuri disponibili sul mercato”, assicurano dalla casa madre. Sono progettati e testati per resistere a temperature estreme e mantengono saldamente la loro posizione anche con molto caldo o molto freddo. Progettata originariamente per le condizioni estreme dei settori della nautica e dell’aviazione, la ventosa ultra-resistente è in grado di mantenere il telefono saldamente fissato anche sulle strade più sconnesse.
Windscreen Dash Suction Mount: le nostre impressioni
Nella nostra prova possiamo confermare che si tratta di un prodotto altamente affidabile, super-stabile, praticamente impossibile da rimuovere involontariamente. Il supporto a ventosa è regolabile e così è possibile scegliere qualsiasi inclinazione per il telefono, sia verticale che orizzontale. Presente anche un adesivo 3M per installare la ventosa sul cruscotto (ma il nostro consiglio è quello di installarla sul parabrezza).