MC03, da Punkt uno smartphone tutto incentrato sulla privacy: la prova

Sembra un telefono come tutti gli altri. Forse un pochino più spesso della media. Ma dentro è profondamente diverso. Da Punkt, azienda svizzera specializzata in smartphone minimalisti incentrati sulla privacy, arriva MC03, un dispositivo basato su AphyOS, sistema operativo specializzato nell’utilizzo consapevole dei dati. Si tratta di uno smartphone in abbonamento (oltre al prezzo del telefono va infatti sottoscritto l’abbonamento ad AphyOS - il primo anno è gratis) che offre agli utenti app e strumenti verificati e ultra-sicuri e, allo stesso tempo, la possibilità di installare le app che utilizziamo tutti i giorni all’interno di una sezione separata e controllata (una cosiddetta sandbox). A capo di Punkt c’è il norvegese Petter Neby, che dell’azienda è Ceo e fondatore ed è anche presidente di Apostrophy altra azienda svizzera leader nell’innovazione del software sovrano dei dati. Neby, appassionato di arte, design e privacy, in una piacevole chiacchierata a Barcellona ci racconta come l’azienda nel 2008 è stata concepita per offrire alternative semplici ai dispositivi complessi e multifunzione. Tutto è iniziato con il cordless DO01, poi i telefoni minimalisti MP01 e MP02 (qui la nostra recensione - l’avevamo ribattezzato “il telefono solo per telefonare”). Negli ultimi anni Neby si è concentrato sulla privacy digitale e sulla tecnologia sovrana, ci spiega, come sfide cruciali del nostro tempo. In qualità di presidente di Apostrophy sostiene lo sviluppo di una terza via nei sistemi operativi, in grado di fornire una base sicura e indipendente. “Oggi - ci spiega - abbiamo solo Google di Android e iOS di Apple per strumenti di vitale importanza come gli smartphone: non possiamo accettarlo e per questo lanciamo una soluzione che permetta di non pagare con i propri dati un sistema operativo apparentemente gratuito. Con i nostri smartphone - aggiunge - permettiamo di controllare sempre di quali dati ha bisogno una determinata app, come li usa, e l’utente può scegliere cosa condividere e con chi condividere le proprie informazioni personali”.