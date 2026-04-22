MC03, da Punkt uno smartphone tutto incentrato sulla privacy: la prova

Introduzione
Da Punkt - società svizzera di hardware incentrata sulla privacy - un telefono super-protetto dedicato a professionisti e attivisti che trattano dati sensibili, ai minimalisti digitali, a tutti coloro che tengono particolarmente alla sicurezza dei propri dati. Una sorta di “terza via”, così l’ha definita il Ceo e fondatore Petter Neby ai nostri microfoni, tra Android e iOS
Quello che devi sapere
Uno smartphone diverso
Sembra un telefono come tutti gli altri. Forse un pochino più spesso della media. Ma dentro è profondamente diverso. Da Punkt, azienda svizzera specializzata in smartphone minimalisti incentrati sulla privacy, arriva MC03, un dispositivo basato su AphyOS, sistema operativo specializzato nell’utilizzo consapevole dei dati. Si tratta di uno smartphone in abbonamento (oltre al prezzo del telefono va infatti sottoscritto l’abbonamento ad AphyOS - il primo anno è gratis) che offre agli utenti app e strumenti verificati e ultra-sicuri e, allo stesso tempo, la possibilità di installare le app che utilizziamo tutti i giorni all’interno di una sezione separata e controllata (una cosiddetta sandbox). A capo di Punkt c’è il norvegese Petter Neby, che dell’azienda è Ceo e fondatore ed è anche presidente di Apostrophy altra azienda svizzera leader nell’innovazione del software sovrano dei dati. Neby, appassionato di arte, design e privacy, in una piacevole chiacchierata a Barcellona ci racconta come l’azienda nel 2008 è stata concepita per offrire alternative semplici ai dispositivi complessi e multifunzione. Tutto è iniziato con il cordless DO01, poi i telefoni minimalisti MP01 e MP02 (qui la nostra recensione - l’avevamo ribattezzato “il telefono solo per telefonare”). Negli ultimi anni Neby si è concentrato sulla privacy digitale e sulla tecnologia sovrana, ci spiega, come sfide cruciali del nostro tempo. In qualità di presidente di Apostrophy sostiene lo sviluppo di una terza via nei sistemi operativi, in grado di fornire una base sicura e indipendente. “Oggi - ci spiega - abbiamo solo Google di Android e iOS di Apple per strumenti di vitale importanza come gli smartphone: non possiamo accettarlo e per questo lanciamo una soluzione che permetta di non pagare con i propri dati un sistema operativo apparentemente gratuito. Con i nostri smartphone - aggiunge - permettiamo di controllare sempre di quali dati ha bisogno una determinata app, come li usa, e l’utente può scegliere cosa condividere e con chi condividere le proprie informazioni personali”.
Come si presenta
Il nuovo MC 03 - dicevamo - si presenta come uno smartphone dalle dimensioni abbastanza generose: 11 millimetri di spessore per 230 grammi di peso. Di colorazione nera, è prodotto nello stabilimento Gigaset in Germania ed è realizzato con la tecnologia “cuSng” che assicura, ci spiegano, qualità, sicurezza, riparabilità e sostenibilità. Al tatto e alla vista il telefono appare elegante, discreto, minimalista.
La privacy al centro
Appena attivato, il telefono chiede di aprire un account gratuito di AphyOS, “per semplificare la gestione dei dati, dei trasferimenti, delle preferenze, accedere ad app esclusive, ottenere sincronizzazione”. Utilizzando MC03 - spiegano da Punkt - gli utenti possono dare priorità alla privacy grazie a due aree distinte per il deposito dei dati. La prima si chiama Vault: una sorta di cassaforte che contiene solo app affidabili e approvate da Punkt. Tra queste la chat di Threema (alternativa sicura a Whatsapp e Telegram), la VPN Digital Nomad, Data&Carbon Ledger (il centro di controllo della privacy e anche delle emissioni di carbonio), Aphy Mail e Calendar. E poi c’è la suite di Proton: si tratta di una sorta di alternativa ai grandi sistemi come Google Drive o iCloud che - anche con un abbonamento gratuito di base - permette di ottenere account e-mail, calendario, spazio per dati, gestore di password e assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale. Le app - assicurano - non integrano pubblicità, non effettuano tracciamento e hanno la privacy al centro fin dall'inizio. Durante la nostra prova abbiamo certamente apprezzato la presenza delle app di Proton che, per chi lo vuole, permettono di fare a meno dei servizi Google (che, infatti, si possono attivare in maniera facoltativa al termine dell’installazione). Molto piacevole da vedere e utilizzare l’interfaccia minimalista del Vault, che al posto delle classiche icone propone delle linee di testo.
Uno spazio protetto per le app
L’altro spazio si chiama invece Wild Web, “il web selvaggio”, e offre la libertà di installare qualsiasi app (come ad esempio quelle del Google Play Store - che è presente su Punkt MC03) ma con rigide e visibili misure di sicurezza che integrano un facile controllo della privacy e possono prevenire la triangolazione dei dati e i flussi non autorizzati. La separazione tra il Vault e il Wild Web offre un controllo chiaro e trasparente dei dati: AphyOS è infatti efficace nel bloccare le tecnologie di tracciamento e profilazione, il bloatware, le app nascoste, i servizi in background ingombranti; è in grado di bloccare anche lo spionaggio ed esegue un codice “rinforzato” per bloccare gli accessi non autorizzati, grazie a un Secure Element, ci spiegano, di livello bancario. Il sistema operativo è basato su Android 15 e - oltre a poter installare le applicazioni tradizionali come Whatsapp, Spotify o le app bancarie - offre una suite che comprende gestori di password, calendari, app da ufficio.
Le caratteristiche tecniche
Punkt MC03 ha una dotazione tecnica di buon livello: integra un processore MediaTek Dimensity 7300, 8 gigabyte di Ram, uno spazio di archiviazione da 256 gigabyte espandibile, tramite una microSD, fino a un terabyte. E ancora: un display flexible OLED Full HD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una batteria rimovibile da 5.200 mAh.
La fotocamera e le altre caratteristiche
Il comparto fotografico integra una fotocamera principale posteriore da 64 megapixel, una ultra-grandangolare da 8 megapixel, una lente macro da 2 megapixel; la selfie cam è da 32 megapixel. Tra le altre caratteristiche una certificazione IP68 per la resistenza a polvere acqua e un “design riparabile”, scelta ormai rara nel mercato. A bordo troviamo anche due microfoni con filtro anti-rumore, due speaker stereo e il supporto alla eSIM.
La nostra prova, disponibilità e prezzi
Abbiamo usato MC03 per oltre due settimane, utilizzando le note, il calendario, le app di Proton, alcune app di messaggistica. Abbiamo trovato l’installazione semplificata, l’interfaccia ben rifinita, le animazioni fluide, abbiamo ovviamente apprezzato l'assenza di suggerimenti automatizzati o app preinstallate e in generale il design minimalista e lo stile essenziale. Molto apprezzato anche il fatto che quando vengono cambiate le impostazioni il sistema richieda sempre il pin. Da segnalare - forse perché il software è ancora giovane - che in fase di setup alcuni menu sono stati proposti in tedesco anziché in inglese. Come consumatori abbiamo invece apprezzato meno il modello commerciale dell'abbonamento ad AphyOS, che dopo l’anno di prova costa 10 euro al mese (ci sono delle offerte per chi in maniera anticipata acquista abbonamenti più lunghi di un anno). Senza abbonamento alcune funzioni e servizi di privacy risultano limitati. Ma d’altronde, sottolineano da Punkt, “se non paghi per il prodotto, sei tu il prodotto”. Il prezzo del telefono è di 699 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Sistema operativo incentrato sulla privacy
- Possibilità di usare app “tradizionali” in sicurezza
CONTRO:
- Dopo un anno di prova abbonamento quasi obbligatorio