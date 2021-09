MP02 di Punkt, il telefono per disintossicarsi dagli smartphone

Dall’azienda svizzera specializzata in design un device unico nel suo genere: sembra un telefono di vent’anni fa utilizzabile solo per telefonare e mandare sms ma in realtà ha anche diverse funzioni innovative. Lo abbiamo provato

No, non siamo tornati indietro di vent’anni: il telefono cellulare MP02 di Punkt è “solo” un telefono, un apparecchio per telefonare, eventualmente scambiare qualche messaggio e poco altro. Niente fotocamera, niente video in streaming, niente app, niente selfie, niente mail. Si tratta, infatti, di un device pensato appositamente per chi vuole solamente telefonare, lasciando ad altri strumenti (pc, tablet) le funzionalità di intrattenimento, multimedialità, produttività. Non si tratta, spiegano dall’azienda svizzera Punkt, di un’operazione retro: MP02 è stato appositamente studiato per chi vuole “disintossicarsi” da app, notifiche e distrazioni continue e ha bisogno di un apparecchio affidabile che serva solo a comunicare. Un telefono che ci ha fatto fare un salto indietro nel tempo, con un sistema operativo molto intuitivo per chi ha vissuto gli anni Duemila, un design particolare, una grande praticità d’uso e anche alcune funzioni innovative che a prima vista non ci saremmo aspettati.

Cosa può fare



Anche la forma di MP02 assomiglia molto a quella di un telefono di vent’anni fa (molti ricorderanno ad esempio il Nokia 3310, con un piccolo schermo nella parte superiore e la tastiera numerica - attraverso cui è anche possibile scrivere - nella parte inferiore). La funzionalità principale, l’abbiamo detto, è quella telefonica: le chiamate sono chiare, la ricezione dell’audio è molto buona e il microfono è in grado di cancellare i nostri rumori di fondo. Poi è possibile mandare SMS ed MMS, c’è una rubrica, un blocco note, un orologio con sveglia, conto alla rovescia, cronometro e fusi orari, un calendario mensile e una semplice calcolatrice. Una nota di merito per le suonerie, particolari e discrete allo stesso tempo. Lo schermo da 2 pollici 320x240 pixel ha un’ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Al tatto MP02 è leggerissimo (circa 100 grammi di peso per 14 millimetri di spessore), solido e resistente agli schizzi d’acqua. Infine, ha una batteria che dura giorni (l’azienda produttrice promette 300 ore in standby e 250 minuti in chiamata).