Squadra che vince non si cambia. È l’idea di Apple sugli iPad, che - proprio perché il prodotto continua ad essere leader di mercato - anche in questo caso ha presentato un modello identico alle generazioni precedenti: sottile, leggero, ben costruito. Il nuovo iPad Air è disponibile in due dimensioni: un modello da 11 pollici e un modello da 13 pollici (che Apple ci ha inviato in prova): il primo è più compatto ed è ideale per chi viaggia e per chi vuole il tablet più leggero in assoluto; il secondo, invece, ideale per i professionisti e tutti coloro che - per lavoro o per svago - hanno bisogno di uno schermo un pochino più grande. Entrambi i modelli hanno uno spessore di 6,1 millimetri, sono realizzati con una scocca realizzata in alluminio riciclato e sono disponibili nei colori grigio siderale, blu, viola e galassia. Come sempre è possibile scegliere tra il modello con la sola connettività Wi-Fi e il modello che permette di usare una connessione dati (tramite eSIM) quando non è disponibile una rete Wi-Fi. Da segnalare che sul pulsante superiore è presente il lettore di impronte digitali Touch ID; ci sono poi anche una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una frontale - con funzionalità Center Stage che migliora l’inquadratura delle videochiamate, sempre da 12.