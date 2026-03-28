MacBook Neo, prova e caratteristiche del miglior laptop “economico”

Dunque confermiamo che il nuovo MacBook Neo è un prodotto che possono usare gli studenti, liceali e universitari, le famiglie e anche i professionisti e i lavoratori che utilizzano principalmente il computer per scrivere, fare call, gestire mail o sfruttare applicazioni in cloud. Tra l’altro a un prezzo molto conveniente il MacBook Neo sfida direttamente il MacBook Air: è vero che sull’Air il processore è più veloce, c’è più disponibilità di memoria e spazio di archiviazione e la GPU è più potente, ma abbiamo un peso e un form factor molto simile, lo stesso ottimo display Liquid Retina, lo stesso sistema operativo. E rispetto ai pc Windows nella stessa fascia di prezzo? Mediamente possiamo dire che il chip A18 Pro “batte” molti rivali Intel/AMD, gestisce la Ram molto meglio di Windows e ha un design iconico e premium (dall’altra parte c’è molto uso di plastica), ha uno schermo e un comparto multimediale superiore alla media della concorrenza. I pc Windows, invece, in quella stessa fascia di prezzo hanno come punti di forza un supporto a molti più titoli gaming e configurazioni un po’ più potenti a livello di Ram e spazio di archiviazione (almeno fino ad ora, bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi mesi con l’aumento del prezzo delle memorie).