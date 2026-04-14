Abbiamo provato il nuovo iPhone “economico”: tutto sul nuovo 17e

Tra i pezzi forti di iPhone 17e c’è certamente il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia OLED, compatibile con Dolby Vision e con fino a 1.200 nit di luminosità HDR di picco. Il display è certamente di buona qualità anche se limitato a 60 Hz e con notch tradizionale invece della Dynamic Island presente sui fratelli maggiori. Per quanto riguarda la batteria, a bordo troviamo un settore energetico che si comporta davvero bene: nelle nostre prove ci ha accompagnato per una giornata intera scattando tante foto, girando tanti video e usando molte app. E questo grazie anche all'efficienza fornita dai chip Apple ma anche dalla gestione dei consumi del sistema operativo iOS 26. iPhone 17e è compatibile con la ricarica veloce via cavo e anche con la tecnologia MagSafe e Qi2 per una ricarica rapida senza fili. La presenza del MagSafe è certamente importante anche perché permette di collegare all'iPhone tantissimi accessori come supporti per auto, custodie, portafogli, accessori per la fotocamera.