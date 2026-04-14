Abbiamo provato il nuovo iPhone “economico”: tutto sul nuovo 17e

Introduzione
È un iPhone economico certamente ben riuscito che fa tutto nel modo giusto. Un telefono pensato per durare con una fotocamera base, una batteria ben ottimizzata e la compatibilità con l’ecosistema MagSafe
Quello che devi sapere
L’iPhone “economico”
I grandi marchi della telefonia ci stanno abituando, ogni anno sempre più, alla disponibilità, spesso dopo qualche mese dall’uscita dei modelli top di gamma, di telefoni più economici con alcune funzionalità limitate, altre molto simili ai “fratelli maggiori”. Il nuovo iPhone 17e - protagonista della nostra recensione - è l’iPhone nuovo più economico in listino, un modello pensato come porta d’ingresso all’ecosistema Apple con miglioramenti significativi rispetto al 16e dello scorso anno (qui la nostra recensione). Le novità principali sono il chip A19 di ultima generazione, il nuovo modem cellulare C1X, una fotocamera Fusion da 48 megapixel in grado di scattare belle foto, un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e la compatibilità con l’ecosistema di accessori MagSafe.
Il design
Il nuovo iPhone 17e viene venduto in tre colori: bianco, nero e rosa chiaro. Realizzato in alluminio aerospaziale (robusto ma leggero) ha una resistenza a schizzi e polvere di grado IP68. La parte frontale è realizzata in Ceramic Shield 2: un materiale più duro ai tradizionali vetri per smartphone che offre una resistenza ai graffi superiore e proprietà antiriflesso. Il telefono è molto leggero, in tasca quasi scompare, sul retro - racchiuso in un piccolo cerchio a rilievo - la fotocamera. La sensazione è quella di avere tra le mani un prodotto di alta qualità, certamente non economico.
Le caratteristiche tecniche
iPhone 17e integra il chip A19 basato su tecnologia a 3 nanometri con una CPU a 6-core, GPU a 4-core con Neural Accelerator e Neural Engine a 16-core “ottimizzato - spiegano da Apple - per grandi modelli generativi” di intelligenza artificiale. Si tratta di una configurazione che non si allontana moltissimo da quella di iPhone 17 base e che si rivela adeguata a garantire velocità e fluidità nella stragrande maggioranza dei compiti: le app si aprono velocemente, la navigazione sul web e tra i menu e fulminea, l’uso di tool per la modifica delle foto molto veloce, tanto che spesso - utilizzandolo nella vita di tutti i giorni - ci si dimentica di essere su un modello economico: ci spingiamo a dire che le prestazioni sono anche “sovrabbondanti” per uno smartphone di fascia media A bordo troviamo anche C1X: il modem cellulare di ultima generazione progettato da Apple che aiuta il telefono ad avere una buona ricezione ma anche una buona autonomia, visto che è stato studiato per sfruttare meno energia rispetto ai predecessori. Spazio di archiviazione, è possibile scegliere tra 256 o 512 gigabyte.
Display e batteria
Tra i pezzi forti di iPhone 17e c’è certamente il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia OLED, compatibile con Dolby Vision e con fino a 1.200 nit di luminosità HDR di picco. Il display è certamente di buona qualità anche se limitato a 60 Hz e con notch tradizionale invece della Dynamic Island presente sui fratelli maggiori. Per quanto riguarda la batteria, a bordo troviamo un settore energetico che si comporta davvero bene: nelle nostre prove ci ha accompagnato per una giornata intera scattando tante foto, girando tanti video e usando molte app. E questo grazie anche all'efficienza fornita dai chip Apple ma anche dalla gestione dei consumi del sistema operativo iOS 26. iPhone 17e è compatibile con la ricarica veloce via cavo e anche con la tecnologia MagSafe e Qi2 per una ricarica rapida senza fili. La presenza del MagSafe è certamente importante anche perché permette di collegare all'iPhone tantissimi accessori come supporti per auto, custodie, portafogli, accessori per la fotocamera.
Il comparto fotografico
Ed eccoci a parlare del comparto fotografico che sicuramente è limitato rispetto ai fratelli maggiori ma è comunque ottimo per scattare le foto di tutti i giorni. A bordo troviamo una fotocamera Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x di qualità ottica (“Come avere due fotocamere in una”, azzardano da Apple). È possibile scattare foto con risoluzione fino a 48 megapixel con le modalità a cui Apple ci ha abituato, tra cui il Ritratto, che sfoca lo sfondo e migliora gli scatti grazie a una elaborazione delle immagini evoluta ma sempre naturale. Per quanto riguarda i video, iPhone 17e registra fino alla qualità 4K con Dolby Vision fino a 60 fps, compatibile anche la ripresa con audio spaziale ed è presente anche la funzione Mix audio, per modificare il suono nei video e dare priorità, ad esempio, alla voce quando ci si trova in un luogo affollato.
Le nostre foto e i nostri video
Dalle nostre prove possiamo confermare che il sistema a singola fotocamera, seppur limitato per l’assenza di ultra-grandangolare e teleobiettivo, è in grado di scattare foto di alta qualità. Gli scatti sono naturali, non troppo artefatti, i video presentano colori vivi ma mai “sparati”, la luce viene gestita bene e solo in alcuni casi, quando abbiamo provato a spingere lo zoom al massimo, abbiamo ottenuto risultati meno soddisfacenti. Buona, come sempre, la suite di Apple per la modifica delle foto. In generale possiamo confermare che la dotazione fotografica va benissimo per scattare le foto di tutti i giorni: selfie, foto di gruppo, vacanze, paesaggi.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON IPHONE 17E
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON IPHONE 17E
Le altre caratteristiche
In generale a livello software iPhone 17e ha tutte le funzionalità presenti sui modelli 17, 17 Pro e Air grazie al sistema operativo iOS 26. È presente la funzione Messaggi via Satellite, la funzione che chiama i soccorsi in automatico in caso di incidente stradale, Apple Intelligence. Infine, su iPhone 17e sono presenti l’autenticazione con il FaceID e il tasto Azione, sulla parte sinistra del telefono, che permette come con i fratelli maggiori di attivare le proprie funzionalità preferite, dal silenzioso alla torcia, dal riconoscimento brani all’intelligenza visiva. E per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente Apple segnala che iPhone 17e è costruito con il 30 per cento di materiali riciclati, è prodotto con il 55 per cento di energia rinnovabile in tutta la filiera e può essere riparato.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Di iPhone 17e abbiamo certamente apprezzato le prestazioni, che grazie al chip A19 sono elevate e stabili, la presenza del MagSafe, l’autonomia e anche il fatto che parte con 256 gigabyte di spazio di archiviazione allo stesso prezzo del modello dello scorso anno ma con il doppio della capacità di storage: 729 euro. Dobbiamo mettere in luce il fatto che rispetto ai modelli tradizionali di iPhone abbiamo sentito la mancanza della Dynamic Island e di una seconda fotocamera, e c’è comunque da considerare che nel mondo Android in questa fascia di prezzo si trovano prodotti più potenti in termini di dotazione tecnica.
Pro e Contro
PRO:
- Prestazioni elevate e stabili
- Il doppio di memoria allo stesso prezzo del 16e del 2025
- Compatibilità con ecosistema MagSafe
CONTRO:
- Fotocamera singola
- Assenza di Dynamic Island