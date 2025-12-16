Yoga Pro 9i Aura Edition di Lenovo, schermo e prestazioni ottime

Il nuovo Yoga Pro 9i Aura Edition è realizzato con una struttura in alluminio ed è venduto in due colori: Tidal Teal (un azzurro molto elegante) e il grigio Luna Grey. A livello di resistenza a shock e ad urti - assicurano da Lenovo - il laptop è sottoposto a certificazioni di tipo militare MIL-STD 810H, oltre 25 test in grado di replicare le principali “sfide” del mondo moderno come temperature estreme, umidità e shock. Un laptop dunque molto robusto dalle dimensioni e dal peso generosi: partiamo da quest’ultimo, siamo quasi sui 2kg, il che lo rende un laptop certamente trasportabile in uno zaino ma che alla lunga potrebbe far sentire il suo peso. Mentre le dimensioni sono quelle di un laptop da 16 pollici con circa 18 millimetri di spessore da chiuso. Molto buona la dotazione di porte: sul lato sinistro troviamo - oltre alla porta di alimentazione - una porta HDMI 2.1 (con qualità massima di uscita 4K 60 Hz), due porte USB-C (Thunderbolt 4 USB4), il jack da 3,5 millimetri per cuffie e microfono; sul lato destro troviamo invece due porte USB tradizionali e un lettore di schedine SD, sempre utili in pc di questo tipo.