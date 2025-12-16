Yoga Pro 9i Aura Edition di Lenovo, schermo e prestazioni ottime

Introduzione
Abbiamo provato uno dei più recenti pc di Lenovo con la dicitura “Aura Edition”, che spiccano per prestazioni elevate, capacità di elaborazione di applicazioni anche pesanti di intelligenza artificiale e ottima durata della batteria. E lo Yoga Pro 9i ci ha davvero colpito, anche per uno schermo che si lascia guardare per ore
Quello che devi sapere
Un pc che ci ha convinto
Potremmo definire il nuovo Yoga Pro 9i Aura Edition di Lenovo una “powerhouse multimediale”: un pc con un grande display OLED (ben 16 pollici) di altissima qualità, una tastiera estesa, prestazioni elevate grazie alla combinazione di processore e scheda grafica, audio con addirittura sei speaker e funzionalità smart (quelle tipiche dei pc Lenovo “Aura Edition”).
Come si presenta
Il nuovo Yoga Pro 9i Aura Edition è realizzato con una struttura in alluminio ed è venduto in due colori: Tidal Teal (un azzurro molto elegante) e il grigio Luna Grey. A livello di resistenza a shock e ad urti - assicurano da Lenovo - il laptop è sottoposto a certificazioni di tipo militare MIL-STD 810H, oltre 25 test in grado di replicare le principali “sfide” del mondo moderno come temperature estreme, umidità e shock. Un laptop dunque molto robusto dalle dimensioni e dal peso generosi: partiamo da quest’ultimo, siamo quasi sui 2kg, il che lo rende un laptop certamente trasportabile in uno zaino ma che alla lunga potrebbe far sentire il suo peso. Mentre le dimensioni sono quelle di un laptop da 16 pollici con circa 18 millimetri di spessore da chiuso. Molto buona la dotazione di porte: sul lato sinistro troviamo - oltre alla porta di alimentazione - una porta HDMI 2.1 (con qualità massima di uscita 4K 60 Hz), due porte USB-C (Thunderbolt 4 USB4), il jack da 3,5 millimetri per cuffie e microfono; sul lato destro troviamo invece due porte USB tradizionali e un lettore di schedine SD, sempre utili in pc di questo tipo.
Le caratteristiche tecniche principali
Il pc si comporta davvero bene sia nelle situazioni quotidiane, sia in giro sia sotto sforzo, grazie all’unione del processore Intel Core Ultra Mobile Serie 2 (esattamente 9 285H in grado di gestire anche prestazioni di nuova generazione di intelligenza artificiale) e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070, che assicura prestazioni di altissimo livello nell’ambito dell’elaborazione video e dei videogames. Un hardware dunque di tutto rispetto che garantisce performance eccellenti anche nei benchmark che abbiamo effettuato in redazione, potenziato da una memoria Ram fino a 64 gigabyte e un hard-disk da 2 terabyte. Piccola nota negativa: la Ram non può essere potenziata.
Il display
Completa l’eccellenza della scheda tecnica anche un display Tandem OLED PureSight Pro da 16 pollici con risoluzione fino a 3,2K touch su cui è un piacere lavorare o guardare foto e video. Uno schermo certamente grande, ottimo per l’elaborazione grafica, il gaming, il montaggio video, il multitasking grazie anche a un rapporto 16:10 che offre più spazio verticale sullo schermo. Tandem OLED significa che ci sono due strati di pannello OLED sovrapposti uno sull’altro che contribuiscono a una luminosità fino a 1.600 nit, dunque un display davvero molto luminoso utilizzabile tranquillamente anche all’aperto o nelle giornate molto assolate. Il laptop è dotato anche di Dolby Vision, che offre un’esperienza visiva ancora più realistica. Un display davvero straordinario, a nostro avviso.
La batteria
Parliamo invece di comparto energetico: a bordo troviamo una batteria agli ioni di litio da 84 Wh che ci ha soddisfatto pienamente, soprattutto perché ci ha permesso di continuare a lavorare in maniera proficua anche sotto il 10% di carica, senza spegnersi all’istante come invece capita in alcuni pc concorrenti che abbiamo provato. Attraverso il sempre ottimo software Lenovo Vantage è possibile personalizzare la modalità energetica, la ricarica (modalità conservazione, carica rapida, carica notturna).
Le funzionalità “Aura Edition”
Abbiamo già parlato di pc Aura Edition (ad esempio in occasione della recensione di ThinkPad X9): si tratta di pc che hanno delle impostazioni extra, gestite da Lenovo, che si adattano allo stile di utilizzo del laptop. Modalità intelligenti che permettono agli utenti maggiore personalizzazione nel lavoro, nell'intrattenimento, nella sicurezza, nella concentrazione, nel benessere fisico e degli occhi, solo per fare alcuni esempi. E c’è anche il celebre Aura Smart Share, basato su Intel Unison, che permette di inviare foto dallo smartphone al pc semplicemente toccando il display del computer con il cellulare.
Le altre caratteristiche
Completano una configurazione davvero ricca una fotocamera da 5 megapixel dotata di interruttore fisico (presente sul lato destro del pc) che interrompe completamente l’alimentazione per una maggiore privacy. E poi ancora: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, un sistema audio davvero ottimo a sei speaker, quattro microfoni con cancellazione intelligente del rumore, una tastiera retroilluminata con una fila di utili tasti funzione e il tastierino numerico sulla destra che nelle nostre prove ci è sempre sembrata molto comoda da utilizzare.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition ci ha dunque convinto: è una macchina potente, versatile, con display e audio eccezionali indicata - a nostro avviso - per professionisti della creazione di contenuti come creativi, fotografi, videomaker, programmatori, e per utenti che cercano un prodotto molto potente per le attività di tutti i giorni, la visione di contenuti e il gaming. Le principali criticità riscontrate nella nostra prova riguardano principalmente la Ram non espandibile e il peso certamente superiore alla media. Siamo ai prezzi: di listino questo prodotto costa 2.500 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Hardware di punta ottimo per attività molto impegnative e applicazioni di I.A.
- Display OLED di ottimo livello
CONTRO:
- Ram non espandibile
- Un po’ pesante