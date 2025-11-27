Echo Show 8 e Echo Show 11: i nuovi dispositivi “video” con Alexa

A bordo dei nuovi Echo Show 8 e Echo Show 11 troviamo anche un’utile fotocamera da 13 megapixel con cui effettuare videochiamate sia ad altri clienti Alexa (sia che abbiano un dispositivo con video, sia che abbiano l’app di Alexa installata su smartphone o tablet) sia sfruttando piattaforme terze. La fotocamera ha l’utile funzione di auto-framing, in grado di scegliere l’inquadratura ideale in base alle persone presenti nella chiamata e ai loro spostamenti all’interno della stanza.