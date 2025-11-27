Echo Show 8 e Echo Show 11: i nuovi dispositivi “video” con Alexa

Introduzione
I nuovi dispositivi Echo con display hanno un nuovo design elegante, display da 8,7 o da 11 pollici e permettono di visualizzare le risposte di Alexa ma anche effettuare videochiamate, guardare serie tv o video da YouTube. E sono pronti per il futuro con Alexa+
Quello che devi sapere
I nuovi dispositivi Echo con display
Insieme a Echo Dot Max e ad Echo Studio, di cui abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo, Amazon ha presentato, tra le novità del 2025, due prodotti altrettanto interessanti: stiamo parlando di Echo Show 8 e Echo Show 11, evoluzione dei modelli degli scorsi anni: Alexa con il video.
Le caratteristiche principali
I nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11 di Amazon sono smart speaker con display intelligenti e nuovo design. Hanno un aspetto elegante moderno e oltre a permettere di conversare con Alexa e ascoltare musica o podcast avendo anche un display danno la possibilità agli utenti di guardare a schermo i risultati delle ricerche, comandare la smart home, visualizzare foto di famiglia, effettuare videochiamate.
Il design
Dicevamo due versioni: Echo Show 8, con schermo da 8,7 pollici HD, ed Echo Show 10, più grande, con schermo da 11 pollici Full HD. I due prodotti sono sostanzialmente identici: hanno un nuovo aspetto e combinano tecnologia touch in-cell e design a cristalli liquidi negativi sul display. I contenuti grazie al software di Amazon permettono di adattarsi allo spazio circostante, spiegano, massimizzando così l’angolo di visualizzazione. E la qualità dell’immagine - possiamo confermarlo - è molto buona sia con la luce del sole che quando la stanza è al buio.
L’audio
Sotto il display trovano spazio due nuovi altoparlanti stereo frontali e un woofer in grado, grazie all’audio spaziale, di riempire una stanza (e anche di più) con il suono, offrendo una qualità sonora di tutto rispetto. I driver full-range sono posizionati “strategicamente” sotto i display e sono progettati per diffondere il suono frontalmente.
Le caratteristiche tecniche
Al cuore dei dispositivi Echo, un chip progettato su misura: l’AZ3 Pro. Si tratta di un chip dotato di un nuovo acceleratore di intelligenza artificiale, spiegano, adatto ad eseguire modelli di intelligenza artificiale complessi che supporta i modelli linguistici all’avanguardia e transformer visivi. A completare l’architettura hardware, la piattaforma sensoriale proprietaria Omnisense sviluppata per l’intelligenza artificiale ambientale: sfrutta una combinazione di sensori e segnali, tra cui la fotocamera, audio, ultrasuoni, radar Wi-Fi e accelerometro per abilitare esperienze “più personalizzate e proattive”. Una funzionalità che sarà particolarmente utile con l’avvento di Alexa+, l’assistente Amazon basato su intelligenza artificiale generativa, in arrivo nei prossimi mesi anche in Italia (ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui).
La fotocamera
A bordo dei nuovi Echo Show 8 e Echo Show 11 troviamo anche un’utile fotocamera da 13 megapixel con cui effettuare videochiamate sia ad altri clienti Alexa (sia che abbiano un dispositivo con video, sia che abbiano l’app di Alexa installata su smartphone o tablet) sia sfruttando piattaforme terze. La fotocamera ha l’utile funzione di auto-framing, in grado di scegliere l’inquadratura ideale in base alle persone presenti nella chiamata e ai loro spostamenti all’interno della stanza.
La nostra prova e i punti di forza
I punti di forza di entrambi i dispositivi sono certamente un audio sorprendentemente ricco, in grado di riempire anche una grande stanza, e risposte più precise e veloci (che diventeranno anche più “intelligenti” con l’arrivo di Alexa+). Idealmente, Echo Show 8 potrebbe trovare posto in cucina: aiuta nella preparazione dei piatti, permette di ascoltare musica, podcast, radio, di guardare serie tv e video da YouTube o di fare videochiamate. Echo Show 11 ce lo immaginiamo meglio in un salone, in un open space, in uno studio: grazie ai suoi altoparlanti potenti può riempire di suono spazi anche “importanti” e può essere comandato (e letto) anche a distanza grazie al display più grande. Come i cugini Echo Dot Max ed Echo Studio, anche sugli Echo Show sono presenti i protocolli per la smart home Matter, Thread e Zigbee, che permettono di controllare i dispositivi di casa direttamente dal dispositivo Alexa.
Silk, un browser che va ancora migliorato
Anche in questa recensione dobbiamo tornare su Silk, il browser di Amazon presente sui dispositivi Echo con display. Nonostante siano passati tanti anni dalla sua prima introduzione e nonostante comunque sia migliorato, non permette ancora di sfruttare al meglio i dispositivi Echo Show: la visualizzazione dei siti web non è sempre ottimale, è un po’ lento e soprattutto spesso non supporta alcune tipologie di video in streaming. E così è complicato guardare, ad esempio, la tv in diretta direttamente sui siti delle reti televisive (funzione che sarebbe utile per sostituire magari una vecchia tv in cucina).
Echo Show 8 e Echo Show 11, disponibilità e prezzi
Echo Show è disponibile a 199,99 euro, Echo Show 11 a 239,99 euro. Ma in questi giorni sono disponibili sconti. A parte è anche possibile acquistare (a 39,99 euro) un supporto regolabile.
Pro e Contro
PRO:
- Design rinnovato
- Qualità audio e del display
CONTRO:
- Browser Silk da migliorare