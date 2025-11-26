Neo 2, il nuovo drone leggero, facile e sicuro di DJI: la prova

DJI Neo 2 migliora praticamente tutte le caratteristiche del primo Neo: è più sicuro, più stabile, più versatile, offre più possibilità per girare video in solitaria. Non è pensato per i professionisti ma principalmente per creator, vlogger, principianti ed è a nostro avviso il miglior drone sotto i 250 grammi presente oggi sul mercato. Durante le nostre prove l’abbiamo trovato, oltre che ultra-sicuro, affidabile, intuitivo, con riprese di qualità altissima, come si evince dai video che abbiamo pubblicato. Ottima la funzionalità che segue il soggetto, ottima la capacità di evitare ostacoli come rami, alberi, pendii. Tra i pochissimi lati negativi segnaliamo certamente l’autonomia limitata, l’impossibilità di scattare foto in RAW (utile per i professionisti) e la mancanza di un gimbal a tre assi come nei droni premium (anche se la stabilizzazione è già molto buona).



Siamo ai prezzi che a nostro avviso, per un prodotto del genere, sono davvero concorrenziali: si parte da 239 euro per il solo drone e una batteria. 399 euro costa invece la versione Fly More Combo, che DJI ci ha inviato in prova e che consigliamo: oltre al drone comprende tre batterie, l’hub di ricarica, il radiocomando RC-N3. La versione più costosa (579 euro) comprende anche gli occhiali Goggles N3 e il controller RC Motion 3.