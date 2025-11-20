iPad Pro si aggiorna, la prova del nuovo modello con chip M5

Protagonista assoluto del nuovo iPad Pro è il chip M5 (ne abbiamo parlato approfonditamente nella recensione del nuovo MacBook Pro), che permette - spiegano gli ingegneri Apple - grandi passi in avanti in termini di prestazioni, tecnologie, efficienza energetica e capacità di elaborazione di dati, soprattutto di intelligenza artificiale, grazie a una GPU e a una CPU più avanzate e a un Neural Engine più veloce. Il tutto si traduce in un aumento delle performance, soprattutto per la GPU, con prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto al precedente chip M4. A livello di memoria, i modelli da 256 e 512 gigabyte partono da 12 gigabyte mentre i modelli da uno e due tera ne includono 16 di giga, con larghezza di banda migliorata e velocità di lettura/scrittura più recenti. I modelli di iPad con connettività cellulare integrano anche il nuovo modem C1X progettato da Apple, che offre prestazioni più veloci e allo stesso tempo un minore consumo energetico. Pieno il supporto alle reti 5G e alle eSIM. Novità anche per il nuovo chip di rete wireless N1, che supporta gli standard più recenti, dal Wi-Fi 7 al Bluetooth 6 a Thread. La connessione cablata supporta invece Thunderbolt 3 e USB 4 tramite cavo USB-C (per connessioni super veloci a storage, dock e display esterni). Siamo alla batteria, che nelle nostre prove abbiamo trovato performante e adatta a un utilizzo continuativo - anche sotto sforzo - di diverse ore: è possibile lavorare per una giornata intera o per lunghe ore in aereo senza dover ricaricare. Tra le novità anche la presenza della ricarica rapida (50% in circa 30 minuti) utilizzando un alimentatore da 60W o superiore (non incluso in confezione).