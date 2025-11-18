Hue Play Wall Washer, le luci che “lavano” il muro con il colore

Introduzione
La nuova lampada presentata da Philips permette di migliorare l’illuminazione in una stanza (il suo ambiente ideale è il salotto) proiettando luce sul muro e creando effetti avvolgenti. Ideale da collegare al televisore (con un accessorio da acquistare a parte), permette di proiettare sulle pareti colori e sfumature che reagiscono in tempo reale alla musica o a ciò che si vede sullo schermo
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
Novità in casa Signify: arriva un nuovo interessante pezzo che si aggiunge alla già ampia collezione di lampade connesse Philips Hue: stiamo parlando di Philips Hue Play Wall Washer, una lampada che - ci spiegano - “unisce tecnologia intelligente, design compatto e performance immersive, pensata per trasformare la luce in un’esperienza da vivere”. Le nuove Wall Washer, in particolare, sono lampade che, proiettando luce sul muro, permettono di creare atmosfere suggestive e personalizzate letteralmente “lavando di colore” la parete.
Confezione e installazione
Nella confezione troviamo la lampada (o le lampade, se scegliamo il pack da due) e l’alimentatore, che permette di collegare tre dispositivi. Noi, avendo due lampade, le abbiamo collegate entrambe insieme all’Hue HDMI Sync Box (vedi dopo): ottima idea per risparmiare spazio. Per attivare le luci l'unica cosa da fare è il collegamento all’app di Philips Hue per tutta la gestione e per la connessione agli ecosistemi di smart home. Molto elegante il design in alluminio con finitura opaca. Le luci sono compatte (circa 16x9 centimetri per un peso di circa un kilo e mezzo) e sono facilmente integrabili sia in stanze con arredamento moderno che classico.
L’illuminazione
Alla base delle nuove Wall Washer c’è la tecnologia ColorCast: attraverso una finestra di proiezione trasparente posteriore viene proiettato uno spettro luminoso con degradé di tre colori, con un angolo di illuminazione fino a tre volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Le sfumature vengono diffuse in modo uniforme grazie alla disposizione di luci LED di precisione che evitano riflessi o sfarfallii. Luminosità massima da 1.035 lumen, temperatura colore da 2.000 a 6.500 K.
L’app Hue
Le luci si gestiscono attraverso l’app Hue che consente il controllo completo, la creazione di scene, routine, sveglie luminose. È possibile ad esempio impostare al momento il proprio colore preferito, decidere i colori in base all’orario o alla giornata, accendere o spegnere da remoto, collegare le luci ad altre dello stesso marchio per ottenere effetti (moltissimi sono scaricabili gratuitamente) sincronizzati in tutta la stanza, o in tutta la casa.
Il setup ideale: l’abbinamento alla tv
L’installazione ideale a nostro avviso è quella dietro il televisore. Attraverso l’abbinamento a un Hue HDMI Sync Box (come l’ultimo modello 8K di cui abbiamo parlato qui) le luci sono in grado di sincronizzarsi con film, musica o videogiochi, proiettando sul muro colori e sfumature che reagiscono in tempo reale a ciò che accade sullo schermo (o alla musica che viene riprodotta). L’effetto soprattutto durante un film o un videogioco aiuta l’occhio a vivere ancora meglio ciò si sta guardando.
L’illuminazione smart
Philips Hue è da tempo uno dei marchi principali nel campo dell’illuminazione smart. Hue Play Wall Washer è compatibile con l’intero ecosistema e anche con i principali sistemi di smart home (Alexa, Google, Apple). Nonostante funzioni sia con Bluetooth e sia con lo standard ZigBee è certamente consigliato anche l’acquisto di Hue Bridge, che permette di sbloccare funzionalità avanzate.
La nostra prova
Hue Play Wall Washer è un prodotto che ci è piaciuto molto, in grado di migliorare l’atmosfera in casa, sia che si stia ascoltando musica, che si faccia una festa o che si guardi un film o una serie tv. La luce sul muro è perfettamente bilanciata e sincronizzata, è precisa, non acceca. Il nostro consiglio è quello di acquistare la confezione da due luci.
Disponibilità e prezzi
Il prodotto è indicato principalmente, a nostro avviso, per gli appassionati di home entertainment e a chi cerca un’illuminazione immersiva per film, musica o videogiochi. Si integra perfettamente con altri dispositivi Hue (Bridge e Sync Box vanno acquistati a parte) e con automazioni e assistenti vocali. I prezzi non sono bassi: la confezione con una sola luce costa 200 euro, quella con due luci costa 350 euro. Due i colori: bianco e nero.
Pro e Contro
PRO:
- Effetto luminoso immersivo e avvolgente
- Funzioni intelligenti e compatibilità con smart home
CONTRO:
- Prezzo elevato
- Hue Bridge e Hue HDMI Sync Box da acquistare a parte