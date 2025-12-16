Da Lenovo il laptop con lo schermo che si srotola: la nostra prova

Introduzione
Benvenuti nel futuro. Il nuovo Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, che ha ricevuto anche importanti premi internazionali, è qualcosa di totalmente diverso dal solito: è il primo laptop ripiegabile al mondo. All’occorrenza, infatti, si trasforma da laptop “tradizionale” a pc con un display enorme, da ben 16,7 pollici, con la semplice pressione di un tasto. Lo abbiamo provato durante le nostre attività lavorative, ci è sembrato - a volte - di vivere tra cinque anni
Quello che devi sapere
Il pc del futuro
Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable di Lenovo rappresenta un punto di svolta nel design portatile: ha una solida ergonomia, materiali premium ma soprattutto uno schermo espandibile. Un laptop consigliato ai professionisti creativi, agli amanti della tecnologia e soprattutto a chi lavora con contenuti verticali. Lo abbiamo portato in giro, e non è passato inosservato
Come si presenta
Il nuovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable è un pc realizzato con un design metallico, relativamente sottile se pensiamo che ha un display che praticamente raddoppia la sua dimensione. Il “normale” display OLED da 14 pollici (35 centimetri) è infatti in grado di trasformarsi in un grande schermo da 16,7 pollici (ben 42,42 centimetri). Il peso non è certamente indifferente (1,69 kili) ma è certamente tollerabile se pensiamo al gioiello di tecnologia davanti a cui ci troviamo. Sottoposto a rigorosi test di qualità per prestazioni durature, spiegano da Lenovo, vanta una certificazione per la resistenza agli shock di grado militare (MIL-STD-810H). Una sola colorazione (Luna Grey), scarsa la dotazione di porte: a bordo troviamo solamente due USB-C Thunderbolt 4 da 40 Gbps e il jack combinato da 3,5 millimetri per cuffie e microfono.
Lo schermo che si srotola
La funzionalità principale di questo laptop, lo scrivevamo, è che ha uno schermo che alla pressione di un tasto (o con un gesto della mano) si allunga sul lato verticale. Effetto certamente “wow” mentre si espande, il laptop non passa inosservato, soprattutto se lo utilizziamo in luoghi pubblici come aeroporti o caffè. Ma a cosa serve avere uno schermo così lungo? A moltissimo: permette di lavorare con lunghi fogli di calcolo, esaminare report, leggere con più semplicità lunghi documenti o articoli di giornale o anche scrivere lunghe pagine di codice. Oppure permette di utilizzare due applicazioni insieme, come se avessimo due schermi 16:9 uno sopra l’altro, per fare una riunione e avere sempre gli appunti sott’occhio. Insomma, uno spazio di lavoro professionale come quello che potremmo avere in ufficio o in uno studio, totalmente portatile. Il display è un OLED davvero bello da guardare, con aggiornamento dello schermo a 120 Hz, luminosità fino a 400 nit (non altissima, dunque) e copertura colore DCI-P3 100%. Una volta allungato lo schermo, grazie alle utilità software di Lenovo è possibile anche abilitare dei widget come promemoria, note, calendario e applicazioni.
Le caratteristiche tecniche
Parliamo delle caratteristiche tecniche di questo “grande” laptop, alimentato da un processore Intel Core Ultra 7 Serie 2 con GPU Intel Arc integrata, fino a 32 gigabyte di Ram LPDDR5X e storage fino a un terabyte SSD. Dotato di un’unità di elaborazione neurale con prestazioni dedicate all’intelligenza artificiale fino a 48 trilioni di operazioni al secondo, è anche molto efficiente dal punto di vista energetico. A proposito di efficienza: a bordo troviamo una batteria da 66 Whr che supporta lar ricarica rapida con adattatore da 65W o superiore. Concludono la configurazione la compatibilità con il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4. Nelle nostre prove possiamo confermare che il sistema è davvero molto veloce, sempre efficiente, nei nostri benchmark si è comportato egregiamente.
Il software
A bordo troviamo Windows 11 (con tutte le ultime funzionalità legate a Copilot+), la sempre utile suite Lenovo Vantage per poter personalizzare tutti gli aspetti tecnici del pc e anche l’intelligenza artificiale di Lenovo AI Now, che offre funzionalità di intelligenza artificiale in tempo reale elaborate direttamente sul dispositivo, impostazioni di sistema smart e una sorta di supporto proattivo che impara dalle abitudini dell’utente.
Le altre caratteristiche
Tra le altre caratteristiche interessanti di questo bel prodotto segnaliamo la soluzione di sicurezza ThinkShield integrata, con il Trusted Platform Module in grado di crittografare i dati critici. A livello di audio troviamo altoparlanti Harman Kardon con supporto al Dolby Atmos (suonano molto bene), una webcam da 5 megapixel con sensore infrarossi, microfoni doppio array. In generale dobbiamo confermare che nella nostra prova ci siamo trovati molto bene su tutta la linea; forse - per noi che scriviamo tanto - la tastiera ha una corsa dei tasti un po’ ridotta rispetto alla media dei notebook, ma è certamente un’opinione personale.
Le nostre impressioni dopo un mese di utilizzo
Come ci siamo trovati con un pc così particolare? La scrittura di un articolo o di un servizio televisivo - con lo schermo allungato e gli appunti nella parte inferiore - è comodissima, è come avere un computer con i superpoteri. Incredibilmente il pc rimane molto comodo anche da utilizzare sulle gambe, e lo schermo allungato non sbilancia il peso all’indietro. Ancora, abbiamo trovato eccellente la qualità visiva - sia con lo schermo arrotolato che srotolato - e il design robusto, così come il sistema di apertura, sempre preciso e senza tentennamenti. Tra i lati negativi che segnaliamo (oltre al prezzo che certamente non è adatto a tutte le tasche) una disponibilità di porte un po’ limitata, l’assenza di touchscreen e il peso mediamente più alto rispetto a quello di un notebook tradizionale. Un pc dunque pensato per professionisti che lavorano su lunghi documenti e che sono spesso in viaggio per lavoro, programmatori, creativi, per chi cerca un laptop compatto con la possibilità di espandere il proprio spazio di lavoro senza utilizzare monitor esterni.
Disponibilità e prezzi
Siamo al prezzo, che dicevamo non è basso: di listino costa infatti 3.500 euro + iva (per l’utente domestico si superano dunque i 4.000 euro), con un terabyte di spazio di archiviazione e 32 gigabyte di Ram.
Pro e Contro
PRO:
- Display “rollable” OLED che da 14” si estende fino a 16,7”
- Qualità costruttiva e qualità dell’hardware
CONTRO:
- Prezzo elevato
- Disponibilità di porte limitata