Da Lenovo il laptop con lo schermo che si srotola: la nostra prova

Come ci siamo trovati con un pc così particolare? La scrittura di un articolo o di un servizio televisivo - con lo schermo allungato e gli appunti nella parte inferiore - è comodissima, è come avere un computer con i superpoteri. Incredibilmente il pc rimane molto comodo anche da utilizzare sulle gambe, e lo schermo allungato non sbilancia il peso all’indietro. Ancora, abbiamo trovato eccellente la qualità visiva - sia con lo schermo arrotolato che srotolato - e il design robusto, così come il sistema di apertura, sempre preciso e senza tentennamenti. Tra i lati negativi che segnaliamo (oltre al prezzo che certamente non è adatto a tutte le tasche) una disponibilità di porte un po’ limitata, l’assenza di touchscreen e il peso mediamente più alto rispetto a quello di un notebook tradizionale. Un pc dunque pensato per professionisti che lavorano su lunghi documenti e che sono spesso in viaggio per lavoro, programmatori, creativi, per chi cerca un laptop compatto con la possibilità di espandere il proprio spazio di lavoro senza utilizzare monitor esterni.