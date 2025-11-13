E50-ST, la prova del nuovo estrattore a bassa velocità di HUROM

Siamo rimasti molto soddisfatti da alcuni succhi che abbiamo provato a preparare durante la nostra prova. Le bevande sono risultate sempre molto buone, profumate, limpide, la spremitura lenta a nostro avviso ha esaltato il sapore della frutta. Come scrivevamo è importante leggere il manuale d’istruzioni (ben fatto), utile per capire come montare i diversi pezzi e come preparare la frutta. Peccato che nella confezione che HUROM ci ha inviato la guida rapida sia scritta solo in tedesco. Da notare (non è un lato negativo) che il tempo di estrazione è più lento rispetto ai modelli “tradizionali” e che la pulizia richiede attenzione: tutte le parti sono smontabili e dopo l’utilizzo vanno lavate a mano. Siamo al prezzo, che non è adatto a tutte le tasche: costa 429 euro. HUROM rende noto che per il periodo del Black Friday sono presenti sconti e omaggi al momento dell’acquisto.