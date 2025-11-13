E50-ST, la prova del nuovo estrattore a bassa velocità di HUROM

Introduzione
Un apparecchio dedicato agli amanti dei succhi naturali e dello star bene specializzato nella spremitura lunga, che utilizza un sistema a bassa velocità per preservare i nutrienti di frutta e verdura e ridurre l’ossidazione. Vincitore degli ambiti Red Dot Design Award e Kitchen Innovation Award, l’abbiamo messo alla prova
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
I consumatori attenti alla salute, le famiglie e chi consuma abitualmente i succhi freschi sono gli utilizzatori ideali del nuovo E50-ST di HUROM, un apparecchio dedicato alla spremitura a bassa velocità di frutta e verdura. Compatto nelle dimensioni (pesa 5,5 kili ed è alto 43 centimetri), è pensato per chi cerca “un approccio semplice ma raffinato - ci spiegano - alla spremitura lenta”.
A cosa serve
Ma a cosa serve e cosa si può fare con il nuovo HUROM E50-ST? Fondamentalmente tutti i succhi, anche i più particolari che ci vengono in mente: spremuta di arance, succo di pomodoro, succo d’ananas, succo d’uva, succo di mela ma anche ricette più complesse (che troviamo illustrate nel libretto di istruzioni) come succo di mela e melone, succo plus con aggiunta di semi di chia, succo curativo di menta mela, ma non c’è limite alla fantasia. In più è possibile preparare anche latte di mandorla, latte di anacardi e i succhi da usare in muffin o vellutate.
L’azienda HUROM e la spremitura lenta
HUROM è un’azienda fondata in Corea del Sud oltre cinquant’anni fa, e negli anni è diventata il riferimento internazionale nel mondo degli estrattori di succo. È l’azienda che ha “inventato” la Slow Squeeze Technology, innovazione che riproduce la pressione manuale della spremitura a freddo, comprimendo lentamente gli ingredienti per preservare gusto, colore e valori nutrizionali. Una tecnologia che lavora a bassa velocità per ridurre calore e ossidazione, mantenendo integri anche i nutrienti contenuti in bucce e semi e restituendo un succo non diluito, omogeneo e ricco. Il nome HUROM, tra l’altro, nasce dall’unione delle parole “human” e del termine coreano che sta per “beneficio”, sintesi che esprime la mission del marchio: promuovere uno stile di vita sano e consapevole attraverso tecnologia, design e diffusione di una cultura della salute quotidiana.
Come funziona
A bordo dell’estrattore troviamo un imbocco ampio che consente di inserire frutta e verdura. All’interno è possibile installare filtri di due tipologie: uno che lascia il succo più corposo oppure un altro che lo rende più limpido. Alla base sono presenti due bocchette di uscita: quella del succo e quella degli scarti della frutta o della verdura. Sul retro un pulsante permette di attivare la spremitura a bassa velocità (circa 50 giri al minuto), un altro (“REV”) permette di invertire la rotazione, utile se qualche pezzetto è rimasto incastrato negli ingranaggi. HUROM garantisce che il sistema è stato ottimizzato per ridurre al minimo gli scarti. Una volta montato l’apparecchio, lavata, tagliata e inserita la frutta o la verdura basta premere il pulsante di accensione e dopo una ventina di secondi inizia lentamente a uscire il succo.
Cosa è possibile preparare
Molto utile la guida che spiega come preparare ogni ingrediente prima di inserirlo all’interno dell’estrattore. Ad esempio scopriamo che da pompelmo, arancia e limone, così come dalle mele, vanno eliminati tutti i semi; che gli agrumi vanno sbucciati, così come kiwi e zenzero, ad esempio, mentre gli ingredienti secchi e viscosi, come banana, pomodoro, mango, è meglio che siano mescolati con altri. Dentro l’E50-ST è possibile inserire praticamente ogni tipo di frutta, radici (come carota, barbabietola, zenzero, patata dolce o aglio) e ortaggi con gambo e foglie.
Gli accessori
All’interno della confezione troviamo gli accessori tutti separati tra loro ed è bene verificare il libretto di istruzioni prima di montarli. All’interno della tramoggia (il recipiente principale dove si inseriscono i pezzi di frutta o verdura) bisogna installare la vite di spremitura, uno dei due filtri (fine o grossolano), la spazzola rotante. A parte in confezione troviamo un contenitore per il succo, un contenitore per la polpa, un pestello (per spingere in giù gli ingredienti, ad esempio quando inseriti dal bocchettone durante il funzionamento) e uno spazzolino per la pulizia.
Le altre caratteristiche
Spiegano da HUROM che l’E50-ST è realizzato con materiali privi di BPA e che il sistema di ventilazione inferiore con fessure alla base disperde il calore interno e riduce al minimo il rischio di surriscaldamento. La garanzia è di dieci anni sul motore e sui componenti principali. Da notare che non possono essere inseriti semi di sesamo, chicchi di caffè, cortecce, pesce, frutta sotto spirito, bacche, aloe, cactus o frutta molto dura. E non è neanche possibile inserire ghiaccio.
La nostra prova, disponibilità e prezzi
Siamo rimasti molto soddisfatti da alcuni succhi che abbiamo provato a preparare durante la nostra prova. Le bevande sono risultate sempre molto buone, profumate, limpide, la spremitura lenta a nostro avviso ha esaltato il sapore della frutta. Come scrivevamo è importante leggere il manuale d’istruzioni (ben fatto), utile per capire come montare i diversi pezzi e come preparare la frutta. Peccato che nella confezione che HUROM ci ha inviato la guida rapida sia scritta solo in tedesco. Da notare (non è un lato negativo) che il tempo di estrazione è più lento rispetto ai modelli “tradizionali” e che la pulizia richiede attenzione: tutte le parti sono smontabili e dopo l’utilizzo vanno lavate a mano. Siamo al prezzo, che non è adatto a tutte le tasche: costa 429 euro. HUROM rende noto che per il periodo del Black Friday sono presenti sconti e omaggi al momento dell’acquisto.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità del succo
- Prodotto silenzioso, compatto e di design
- Materiali sicuri e robusti
CONTRO:
- La pulizia richiede attenzione, dopo l’uso sempre meglio smontare e lavare a mano i componenti
- Prezzo medio-alto