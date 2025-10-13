Nuovi caricatori MagFlow di UGREEN, la prova di Sky TG24

Introduzione
Abbiamo testato i nuovi caricatori della linea MagFlow: permettono di caricare uno o più dispositivi e sono compatibili con gli standard di carica più potenti. Tre i modelli, ecco tutte le caratteristiche
Quello che devi sapere
I nuovi prodotti MagFlow di UGREEN
Ne avevamo parlato a inizio settembre, quando erano stati presentati. Adesso sono arrivati nelle nostre mani per una prova e, dopo alcune settimane, ecco le nostre impressioni e i nostri dettagli. I nuovi prodotti della linea MagFlow di UGREEN si distinguono per stile, affidabilità, praticità e potenza. In particolare, permettono tutti di caricare contemporaneamente più dispositivi, integrano il nuovo standard Qi2 per la ricarica senza fili e sono disponibili con le principali tecnologie, tra cui MagSafe di Apple e Pixelsnap di Google. Prodotti che abbiamo testato con i nuovi iPhone (Air e Pro), il Google Pixel 10 Pro XL, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 10 e Xiaomi Buds 5 Pro. Tre i prodotti: MagFlow Magnetic Power Bank da 10.000 mAh 25W, il MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W e MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W.
Il caricatore wireless da tavolo: le caratteristiche principali
MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W è una soluzione “premium” da scrivania ideale per chi cerca ordine e ricarica rapida di tutto l’ecosistema Apple (ma non solo). Il caricatore da tavolo può caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods ma anche altri smartphone e altre cuffie compatibili con gli standard della ricarica magnetica. Supporta la carica fino a 25W per lo smartphone e combina un design elegante con magneti molto forti; la ricarica per AirPods è a 5W, così come quella per gli Apple Watch. Sul retro è presente anche una porta USB-C aggiuntiva per ricaricare un quarto propdotto. La tecnologia di UGREEN, assicurano dalla casa madre, prevede i surriscaldamenti ed è resistente al calore.
Il caricatore wireless da tavolo: la nostra prova
Il caricatore funziona davvero molto bene e fa il suo dovere. Il design è certamente “premium”, con un grigio elegante, e dà subito una sensazione di compattezza. Ottima la ricarica simultanea di tre dispositivi, non abbiamo notato cali di velocità. Molto comodo poter usare la piastra di ricarica (che si inclina fino a 70 gradi) per tenere il telefono sia in orizzontale che in verticale. Da notare che il magnete perde un po’ di potenza se la cover del telefono non è compatibile con la ricarica rapida. Il prezzo di listino non è basso: costa 140 euro.
Il power bank magnetico: le caratteristiche principali
Ideale per chi viaggia e cerca sia velocità che versatilità, UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank da 10.000 mAh 25W è stato uno dei primi power bank a ricevere ufficialmente la certificazione Qi2 dal Wireless Power Consortium (WPC), che assicura che è in grado di fornire un'energia magnetica affidabile. Assicura un allineamento magnetico preciso e stabile sia in movimento che ovviamente stando fermi al desk. Il caricabatterie, dalla capacità di 10.000 mAh (sufficiente per un paio di ricariche complete a smarpthone di nuova generazione), può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente: uno appoggiato sulla piastra di ricarica wireless (Qi2 fino a 25W), uno con il cavo USB-C integrato da 30W, un altro tramite la porta USB-C aggiuntiva. Presente anche un display che mostra la carica residua. Il power bank è compatibile con la tecnologia Thermal Guard di UGREEN per il controllo della temperatura e ha ben 13 livelli di sicurezza.
Il power bank magnetico: la nostra prova
Il MagFlow Magnetic Power Bank è forse uno dei prodotti più innovativi della nuova serie, nonostante la sua semplicità di utilizzo: permette infatti di caricare rapidamente ben tre prodotti. Utilissimo il laccetto integrato che permette sia di trasformarlo sia, tramite la porta USB-C, di effettuare ricariche. Molto forti i magneti, assicurano che anche nello zaino o in mano il telefono non si stacca (l’abbiamo testato sia con Google Pixel 10 Pro XL che con iPhone 17 Pro). Il caricabatterie non è pesantissimo (circa 250 grammi) ma non è ideale da trasportare nelle tasche strette. Il prezzo di listino è a nostro avviso in linea con le caratteristiche: costa 90 euro.
Il caricatore magnetico portatile: le caratteristiche principali
MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W è un cubotto ideale sia da usare in viaggio (perché entra facilmente in borsa o in valigia) sia da tenere sulla scrivania. Integra uno stand pieghevole con due zone di ricarica: il pad magnetico per smartphone supporta la ricarica Qi2 fino a 25W, quello inferiore per AirPods o altri auricolari fino a 5W; presente poi una porta USB-C laterale per collegare altri dispositivi (ad esempio il caricatore di uno smartwatch). Anche in questo caso lo stand che si inclina fino a 70 gradi in verticale permette di riporre lo smartphone sia in orizzontale sia in verticale per un utilizzo a mani libere.
Il caricatore magnetico portatile: la nostra prova
Del caricatore magnetico portatile abbiamo apprezzato soprattutto il fatto che si piega su se stesso e diventa molto piccolo e pratico da trasportare. Il magnete è stabile e il telefono rimane ben saldo. Peccato nella confezione non ci sia un alimentatore, ma solo il cavetto USB-C: per sfruttarlo al massimo va collegato a un caricatore da 25W. Prezzo di listino, 60 euro.