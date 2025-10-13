Nuovi caricatori MagFlow di UGREEN, la prova di Sky TG24

Ne avevamo parlato a inizio settembre, quando erano stati presentati. Adesso sono arrivati nelle nostre mani per una prova e, dopo alcune settimane, ecco le nostre impressioni e i nostri dettagli. I nuovi prodotti della linea MagFlow di UGREEN si distinguono per stile, affidabilità, praticità e potenza. In particolare, permettono tutti di caricare contemporaneamente più dispositivi, integrano il nuovo standard Qi2 per la ricarica senza fili e sono disponibili con le principali tecnologie, tra cui MagSafe di Apple e Pixelsnap di Google. Prodotti che abbiamo testato con i nuovi iPhone (Air e Pro), il Google Pixel 10 Pro XL, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 10 e Xiaomi Buds 5 Pro. Tre i prodotti: MagFlow Magnetic Power Bank da 10.000 mAh 25W, il MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W e MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W.