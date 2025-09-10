UGREEN presenta i nuovi caricatori della linea MagFlow: i dettagli

Utilissimi sia da utilizzare in viaggio che sulla scrivania o sul comodino, i nuovi caricatori sono sicuri, offrono una carica stabile e affidabile e soprattutto sono potenti. Tre i modelli, ecco le caratteristiche e i prezzi

UGREEN, azienda specializzata in elettronica di consumo e specialimente in accessori, ha annunciato il lancio di una nuova linea di caricatori wireless con il nuovo standard Qi2. La linea, che comprende tre prodotti, è compatibile con i caricatori MagSafe e anche con il nuovo standard Pixelsnap presentato da Google durante la presentazione dei nuovi Google Pixel. Tre i prodotti proposti dall’azienda, utilissimi sia in viaggio che sulla scrivania: MagFlow Magnetic Power Bank da 10.000 mAh 25W, il MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W e MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W.

MagFlow Magnetic Power Bank da 10.000 mAh 25W

Il power bank magnetico Partiamo dal primo prodotto, UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank da 10.000 mAh 25W: si tratta di uno dei primi power bank a ricevere ufficialmente la certificazione Qi2 dal Wireless Power Consortium (WPC), il che assicura che è in grado di fornire un’enerfgia magnetica affidabile da 25W, utilissima per la nuova generazione di dispositivi mobili. Ideale soprattutto per i viaggi ma anche per la vita di tutti i giorni, il caricabatterie assicura un allineamento magnetico preciso e stabile sia in movimento che ovviamente stando fermi al desk. Il caricabatterie è stato costruito secondo seguendo gli standard dell’architettura MagSafe ed ha una compatibilità che si estende a oltre 1.000 dispositivi tra cui Apple, Samsung e altri. Il prodotto, che è in grado di supportare tre dispositivi simultaneamente, integra un display che mostra la carica residua, è compatibile con la tecnologia Thermal Guard di UGREEN per il controllo della temperatura e ha ben 13 livelli di sicurezza. Prezzo di listino 90 euro ma fino al 21 settembre sono previsti interessanti sconti.

MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W

Il caricatore magnetico portatile Il secondo prodotto è il MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W: si tratta di un caricatore pieghevole utile sia in viaggio sia in ufficio o sul comodino: supporta la ricarica fino a 25W per gli iPhone inisieme a quella a 5W per gli AirPods e integra una porta USB-C tradizionale per caricare altri dispositivi. L’inclinazione dello stand può essere modificata a piacimento (360 gradi in orizzontale, 70 in verticale) e il caricatore può anche essere utile per mantere il telefono in orizzontale ad esempio per guardare un film o in verticale per fare una videochiamata, il tutto con le mani libere. Prezzo di listino 60 euro, anche in questo caso ci sono sconti per il primo periodo di lancio, fino al 21 settembre.

MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W