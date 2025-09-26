Laifen T1 Pro e P3 Pro, due nuovi rasoi innovativi e di design

Introduzione
L’azienda cinese specializzata in accessori tech di design ha presentato due nuovi prodotti per la barba: uno più compatto, uno - ispirato agli orologi di lusso - per la cura delle barbe più impegnative. Li abbiamo provati
Quello che devi sapere
Le novità di Laifen
È stato uno degli stand più affollati all’IFA di Berlino, la più importante fiera europea dell’elettronica di consumo. E questo grazie all’interesse che hanno suscitato i prodotti proposti, che presentano uno stile innovativo, un design e un’esperienza utente molto curata. Stiamo parlando di Laifen, marchio “pionieristico” (così si auto-definisce) nel settore lifestyle-tech e specializzato in dispositivi per la cura personale. Dal 2019 Laifen ha conquistato oltre 20 milioni di utenti prima con i suoi phon e poi con i suoi spazzolini elettrici in titanio.. La novità di quest’anno è dedicata invece all’utenza maschile: stiamo parlando di due nuovi rasoi elettrici.
T1 Pro e P3 Pro
Si chiamano T1 Pro e P3 Pro e sono due rasoi elettrici: il primo più compatto, per una rasatura di precisione; il secondo più potente, per la cura delle barbe più impegnative. Entrambi i dispositivi, ci spiegano, combinano precisione tecnologica, materiali di alta qualità e un design minimalista e funzionale. Hanno una tecnologia avanzata del motore, corpi in lega di alluminio lavorati CNC e sistemi di rasatura ipoallergenici a basso contenuto di nichel. Un concentrato, dunque, di tecnologia e di design che vuole rivoluzionare il mondo della rasatura. Entrambi i rasoi sono adatti alla rasatura a secco e su pelle bagnata e hanno la certificazione IPX7 impermeabile. Inoltre sono dotati di testina magnetica rimovibile (davvero utile) per una pulizia rapida.
T1 Pro, tutte le caratteristiche
Entrambi i rasoi sono un capolavoro di ingegneria. Iniziamo dal modello più economico, il T1 Pro. Il corpo, ci spiegano, è ricavato da un blocco di alluminio massiccio e ogni componente è lavorata con precisione. Al tatto è un oggetto di design molto elegante, con le curve che si estendono dal basso verso l’alto. Il peso è di soli 93 grammi. All’interno della confezione troviamo il cavo di ricarica, pettini da 2, 3 e 5 millimetri e copri lama. Andando più nel tecnico, il sistema di rasatura è a lama singola con struttura ArcBlade e angolo di rasatura efficace fino a 148,5°. Il motore lineare ad alta velocità permette di effettuare 12mila tagli al minuto con regolazione intelligente PID. La rasatura è controllata dinamicamente al millisecondo: è in grado di identificare la densità della barba e la texture, e aggiustare automaticamente la potenza di taglio in base ai peli che incontra.
T1 Pro, la nostra prova e il prezzo
Nella nostra prova abbiamo trovato il rasoio semplice da usare. Lavora meglio, a nostro avviso, sulla barba corta, mentre sulle barbe di più giorni bisogna effettuare numerose passate e forse non è il prodotto più indicato. Per il resto non abbiamo riscontrato problematiche. A livello di batteria l’autonomia dichiarata è di circa 120 minuti di rasatura; la ricarica di un minuto assicura 8 minuti di utilizzo. Utile la modalità viaggio che permette di bloccare eventuali accensioni accidentali all’interno di borse e valigie. Abbiamo apprezzato particolarmente l’attacco magnetico che lo rende anche molto pratico da pulire. T1 Pro è disponibile nei colori Original Silver, Midnight Blue e Space Gray. Nella sua edizione standard costa 160 euro; nell’edizione Stubble - con meno accessori - costa invece 120 euro.
P3 Pro, tutte le caratteristiche
Il rasoio P3 Pro ha una forma molto particolare che non passa inosservata. A livello di design il P3 Pro si presenta con un corpo compatto monoblocco realizzato in alluminio lavorato CNC con finestra motore visibile (ispirato all’orologeria, raccontano da Laifen). Il sistema di rasatura è a tripla lama (con due testine e un rifinitore) mentre il motore è il vero portento di questo prodotto: è doppio e effettua ben 24mila tagli al minuto. Sviluppato, spiegano, in quattro anni, presenta un design pioneristico realizzato con precisione nanometrica. Ogni lama ha un bordo ultra-affilato che crea l’angolo di taglio ideale rispetto al bordo del viso. Anche in questo caso è presente un microprocessore che controlla continuamente la velocità della testina e la adatta alla densità e alla texture della barba. Per raggiungere lo stesso livello di precisione degli orologi e degli smartphone di alta gamma, Laifen è stata la prima ad aver applicato il processo di produzione “CNC” a un rasoio elettrico. All’interno della confezione troviamo testine, copri lama, cavo USB-C mentre la borsa da viaggio è opzionale.
P3 Pro, la nostra prova e il prezzo
Il rasoio è efficace sia sulle barbe corte che sulle barbe di più giorni. Ottimo il motore dual-drive hi-speed, che integra un sistema a tripla lama ad alta efficienza, con due testine di rasatura per una pulizia profonda e una testina di rifinitura flessibile. La lamina di Laifen, inoltre, utilizza materiale a basso contenuto di nichel per ridurre il rilascio di nichel del 92% rispetto alla concorrenza. L’autonomia della batteria è di 100 minuti (tre minuti di ricarica assicurano 7 minuti di utilizzo). Anche in questo caso è presente la modalità viaggio che evita accensioni indesiderate. La forma quadrata e diversa dal solito, nella nostra prova, non ha creato problemi durante la rasatura. Il rasoio P3 Pro di Laifen costa 200 euro.