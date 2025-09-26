Laifen T1 Pro e P3 Pro, due nuovi rasoi innovativi e di design

Entrambi i rasoi sono un capolavoro di ingegneria. Iniziamo dal modello più economico, il T1 Pro. Il corpo, ci spiegano, è ricavato da un blocco di alluminio massiccio e ogni componente è lavorata con precisione. Al tatto è un oggetto di design molto elegante, con le curve che si estendono dal basso verso l’alto. Il peso è di soli 93 grammi. All’interno della confezione troviamo il cavo di ricarica, pettini da 2, 3 e 5 millimetri e copri lama. Andando più nel tecnico, il sistema di rasatura è a lama singola con struttura ArcBlade e angolo di rasatura efficace fino a 148,5°. Il motore lineare ad alta velocità permette di effettuare 12mila tagli al minuto con regolazione intelligente PID. La rasatura è controllata dinamicamente al millisecondo: è in grado di identificare la densità della barba e la texture, e aggiustare automaticamente la potenza di taglio in base ai peli che incontra.