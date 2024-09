Nuovi Apple Watch Series 10, più sottili e performanti: la prova

4/9

Apple Watch continua ad essere uno degli standard di riferimento per il monitoraggio delle attività sportive. E quest’anno introduce numerose novità per gli amanti degli sport acquatici (è resistente fino a 50 metri). C’è il rilevamento automatico delle bracciate, il conteggio delle vasche, un sensore di profondità (fino a 6 metri) e temperatura dell’acqua e una nuova app (Profondità) progettata per una facile visibilità subacquea. Nuova anche l’app Maree, che aiuta a pianificare le attività in acque libere controllando le previsioni per tutte le coste del mondo.

