OnePlus Open Apex Edition è lo smartphone pieghevole del desiderio

10/10

Forza e performanza per questo smartphone, dunque, costruito tra l’altro in lega di titanio è fibra di carbonio in cui l’unica “pecca” potrebbero essere il costo: 1999 euro -ma online sono previsti sconti – per questo gioiellino di lusso tascabile. PRO: modalità privacy VIP, editing foto con AI, foldable multitasking in 239 grammi e design di lusso | CONTRO: prezzo elevato, non molto maneggevole da aperto