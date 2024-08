3/10

Le sue spazzole laterali sono garanzia di raccolta di ogni tipo di residui, i suoi moci, le spazzole rotanti atte al lavaggio, invece, non lasciano scampo allo sporco ostinato. Entrambe le tecnologie si affidano ad un sistema estensibile grazie al quale sia le spazzole che i moci possono fuoriuscire dalla posizione di partenza per raggiungere qualsiasi anfratto. Non ci sono superfici off limits. Tappeti, moquette, parquet, ogni superficie troverà il suo trattamento anche se nei primi due casi sarà necessario rimuovere i moci.