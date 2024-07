1/6

Batteria ad alta capacità, ricarica rapida, display super-luminoso e fotocamera Sony. Sono tra le principali caratteristiche di OnePlus Nord CE 4 Lite, uno dei nuovi smartphone proposti da OnePlus. Il telefono è venduto in due colorazioni: Mega Blue e Super Silver, che OnePlus ci ha inviato in prova: in particolare, abbiamo trovato questa versione molto elegante grazie alle sue transizioni graduali metalliche. Peso e dimensioni nella norma, il telefono è comodo da trasportare e portare in tasca.

