F1 24, si scende in pista con il nuovo titolo firmato EA e Codemasters

La magia della Formula 1, come ogni anno, torna sulla pista virtuale di console e pc. E lo fa con il nuovo titolo F1 24 firmato Electronic Arts e Codemasters. Abbiamo provato il gioco su PlayStation 5. Ecco le nostre impressioni

Appena uscito, dopo qualche piccolo problemino di giocabilità, i meccanici EA e Codemasters sono corsi ai ripari rilasciando una pacth di aggiornamento che ha rimesso le cose a posto. Abbiamo provato il gioco su PlayStation 5 e lo abbiamo trovato molto realistico, preciso nei dettgli grafici e facile da giocare anche per chi si avvicina al titolo per la prima volta.

C'è voluto il contributo di Max Verstappen per creare un nuovo modello di guida. Il pilota della RedBull è anche sulla copertina del nuovo titolo. Molto bella la modalità carriera dove si può scelgiere di essere Verstappen, Leclerc o un'icona della Formula Uno come Michael Schumacher o Ayrton Senna. Oppure creare da zero il nostro avatar, scuderia compresa.

C'è anche la modalità F1 World and fanzone dove i giocatori dovranno superare prove per guadagnarsi punti e badge. Per chi invece vuole semplicemente correre ci sono le singole gare.

Anche sui circuiti c'è stato un bel lavoro: SPA, Silverstone, Losail e Jeddah sono riprodotti fedelmente. Altra bella novità il team radio ufficiale della Formula 1 tra pilota e box.