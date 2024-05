Novità Google: ecco il nuovo smartphone “economico” Pixel 8a

7/8

Noi non possiamo che ritenerci soddisfatti dalla prova di Pixel 8a, che come gli altri telefoni Pixel abbiamo trovato innovativo e "con una marcia in più" rispetto a tanti altri smartphone concorrenti. Il prezzo in Italia è di 549 euro: interessante (anche se non basso) e garantisce a chi lo compra moltissime funzionalità “premium” e di intelligenza artificiale e un telefono in grado, a livello software, di durare a lungo.

