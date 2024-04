Dopo il lancio allo scorso CES di Las Vegas ed il successo ottenuto in Nord America e Germania, la startup cinese lancia due nuovi prodotti nel nostro paese. Si tratta di Freo X Ultra e Freo X Plus. Due robot di alta gamma per la pulizia dei pavimenti. Noi abbiamo provato in anteprima Freo X Ultra, ecco le nostre impressioni

(di Giovanni Mirenna)