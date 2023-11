4/8

Il Frullatore. Munito di 6 lame in acciaio inox e 5 velocità variabili frulla perfettamente qualsiasi alimento compreso il ghiaccio. Il frullatore è dotato di 2 diverse caraffe in vetro di alta qualità: una molto capiente per vari tipi di preparazione e uno più piccolo ideale per esempio per frullati proteici da portare con sé in giro. Il programma AutoClean permette di pulire completamente la caraffa e le lame rimovibili in soli 30 secondi. Si può mettere in lavastoviglie.