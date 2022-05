S22 Ultra, la recensione completa del nuovo top di gamma Samsung

Galaxy S22 Ultra, presentato a febbraio insieme a S22+ e S22 (qui la nostra prova in anteprima), è il nuovo top di gamma Samsung, il meglio di quanto la tecnologia del colosso sudcoreano abbia oggi da offrire. Si tratta di uno smartphone dalle dimensioni generose (77,9 x 163,3 mm) che integra due anime: quella della fotografia e dell’intrattenimento della serie S e quella più professionale della serie Note. All’interno dello smartphone, infatti, è presente anche la S Pen. Ecco la nostra prova.

Le caratteristiche principali

L’S22 Ultra non è uno smartphone piccolo e leggero, anzi le sue dimensioni si fanno certamente sentire quando lo mettiamo in tasca (pesa 229 grammi) e la sensazione al tatto è quella di uno smartphone molto resistente. Il vetro del display è curvo mentre il lato posteriore non raccoglie impronte. Il telaio è realizzato in Armor Aluminium lucidato, vetro resistente Corning Gorilla Glass Victus+ ed è presente il rating IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Davvero molto buono il display AMOLED 2x da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz: regola la luminosità automaticamente durante il giorno e offre colori sempre brillanti e ultra-nitidi. Veloce e potente, S22 Ultra ospita a bordo un processore a 4 nanometri e una batteria di lunga durata da 5.000 mAh, che ci ha permesso di lavorare e girare video a lungo senza rimanere “a secco” grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale in grado di capire quando e come risparmiare energia. Nella confezione non è presente il caricabatterie.

Le peculiarità fotografiche e le nostre prove

Uno dei pezzi forti dell’S22 Ultra è certamente il comparto fotografico. Samsung spiega che le funzioni avanzate di Nightography consentono di catturare filmati nitidi e dettagliati sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore, sia di giorno che di notte. Sull’S22 Ultra troviamo un sensore principale grandangolare da 108 megapixel, uno ultra-grandangolare da 12 megapixel e ben due teleobiettivi: uno 10 megapixel con zoom ottico fino a 3x e un altro con zoom ottico fino a 10x. A bordo, ci spiegano, c’è il più grande sensore di pixel di Samsung, che consente alle lenti della fotocamera di catturare più luce e dati; inoltre con la lente Super Clear Glass è possibile girare video notturni fluidi e luminosi. Nella nostra prova siamo rimasti molto soddisfatti della capacità dell’S22 Ultra di scattare foto sia di giorno sia con scarsa quantità di luce (un vicolo immortalato di notte risulta illuminato quasi come di giorno); qualche perplessità invece l’abbiamo avuta sui tanti video di prova che abbiamo girato nello stesso vicolo e poi all’interno di una mostra di pittura (abbiamo scelto apposta dei luoghi molto bui): ci saremmo aspettati, forse, qualcosa in più. Molto buono e preciso lo zoom (con la funzionalità digitale si arriva fino a 100x), buona anche la stabilizzazione video così come di ottima qualità ci sono sembrati i ritratti, sia con camera posteriore che con quella anteriore da 40 megapixel. Moltissime le funzioni adatte anche a fotografi professionisti: la possibilità di poter salvare in formato RAW o selezionare manualmente l’ISO e la velocità dell’otturatore, il bilanciamento del bianco o il fuoco manuale.