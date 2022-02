Samsung, rivoluzione Galaxy: ecco i nuovi smartphone e i nuovi tablet

Tre nuovi modelli di smartphone, tre nuovi modelli di tablet. Sono le novità lanciate dall’azienda sudcoreana nel tradizionale Unpacked di inizio anno e che abbiamo provato in anteprima. Prodotti studiati per il nostro nuovo modo di lavorare, giocare, rilassarci con una particolare attenzione per foto e video notturni e un nuovo processore veloce, intelligente e sicuro

Ecco l’S22 Ultra: c’è anche il pennino integrato

Punta di diamante della nuova serie S22 è l’S22 Ultra: si tratta del massimo che la tecnologia di oggi di Samsung è in grado di offrire, ci spiegano. La caratteristica principale è che S22 Ultra unisce l’esperienza d’uso e fotografica della serie S con quella professionale del Note: S22 Ultra, infatti, integra una S Pen con cui scrivere, prendere appunti, disegnare, firmare documenti: si tratta, ci raccontano, del pennino “più veloce e reattivo che Samsung abbia mai realizzato”. Il nuovo smartphone Samsung ha uno schermo da 6,8 pollici, è costruito in alluminio super-resistente e ha il Corning Gorilla Glass Victus+ su entrambi i lati per proteggere lo smartphone da cadute. La serie Galaxy S è la prima ad essere dotata di processore a 4 nanometri, mentre la batteria di lunga durata promette di restare operativi per oltre 24 ore e, con la ricarica veloce, di ricaricarsi di oltre la metà in soli 20 minuti.

La S Pen, dicevamo, per la prima volta inclusa in uno smartphone della serie S: ha una batteria di lunghissima durata, una latenza super-ridotta che rende la scrittura più fluida e naturale, anche grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, in grado di prevedere cosa stiamo per scrivere o quali tratti stiamo per tracciare. Tramite l’app Samsung Notes è presente la funzionalità che trasforma il testo scritto a mano in testo digitale (funziona in 88 lingue) ed è possibile lavorare in simbiosi con un tablet (utilizzando il tablet per scrivere e lo smartphone per selezionare le opzioni della penna), è possibile anche prendere note su siti web, messaggi, foto.

L’altra caratteristica su cui Samsung ha puntato tantissimo sono le foto e video, soprattutto di notte o con scarsa luminosità. Spiegano dall’azienda sudcoreana che non importa se l’utente è un professionista o un semplice amante della fotografia: la missione è offrire le foto migliori in ogni circostanza. Tante le novità, a partire da miglioramenti hardware e software che rendono gli scatti notturni più luminosi e più reali, un auto-focus basato sull’intelligenza artificiale, un sistema di bilanciamento dell’immagine che minimizza vibrazioni e movimenti e l’auto-framing che riconosce le persone presenti in una foto e regola l’inquadratura allargandola o stringendola. Migliorata anche la modalità ritratto, in modo tale da far spiccare sempre più le persone fotografate rispetto allo sfondo, con una sfocatura che diventa più naturale grazie alla tecnologia AI Stereo Depth Map: funzionalità presente anche per gli scatti notturni e per la fotocamera anteriore.

Display da 6,8 pollici, lo smartphone è anche più sicuro grazie al processore che gestisce tutte le funzionalità relative alla sicurezza. A livello di connettività è presente la compatibilità con le nuove reti Wi-fi 6E. Quattro i colori (Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy/Borgogna), memoria da 12 o 16 gigabyte, spazio di archiviazione da 128 giga a un tera, prezzi da 1.279 a 1.689 euro (presenti promozioni per il primo mese di vendita).