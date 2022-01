La piattaforma Snapdragon e Galaxy Book Go: la nostra prova

8cx Gen 3 Compute Platform : è questo il nome della nuova piattaforma Qualcomm – presentata durante lo SnapDragon Tech Summit di dicembre – che si basa, ci spiegano, su un chip a 5 nanometri ancora più potente ed efficiente (fino all’85% in più), ideale per un utilizzo in un ambiente premium e mobile. Tra le caratteristiche principali una compatibilità ancora migliore con le reti mobili, capacità multimediali incentrate sul miglioramento di audio, videochiamate, foto, efficienza energetica ancora maggiore e soluzioni di sicurezza “chip-to-cloud”.

La prova del Galaxy Book Go di Samsung

NOW

Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia

Aspettando che i prodotti con queste nuove tecnologie vedano la luce – immaginiamo nella seconda metà del 2022 – abbiamo avuto modo di provare il Galaxy Book Go di Samsung, laptop ultra-leggero e particolarmente adatto a chi lavora in mobilità, che utilizza la piattaforma Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform introdotta a maggio, esempio – ci spiegano – di una collaborazione fruttuosa tra i due colossi della tecnologia: si tratta di un pc ad un prezzo accessibile che combina elementi che migliorano performance e produttività. Galaxy Book Go è un laptop con schermo da 14 pollici Full HD TFT venduto nella configurazione con 4 gigabyte di Ram e 128 gigabyte di spazio di archiviazione. Ha un design compatto, è sottile, pesa circa 1,40 kg ed ha una cerniera che ruota fino a 180 gradi per offrire ancora maggiore versatilità. Il sistema operativo è aggiornato a Windows 11. Presenti molte applicazioni dell’ecosistema Samsung, da Quick Share per condividere file con i dispositivi nella vicinanze a SmartThings per comandare i prodotti della casa connessa mentre grazie alla funzione Second Screen è possibile associare un tablet (sempre Galaxy) e utilizzarlo come secondo schermo. A livello di connessioni troviamo due porte USB-C, una porta USB tradizionale, slot per la microSD e il jack per cuffie e microfono. La ricarica avviene tramite USB-C.

Le caratteristiche rese possibili dalla piattaforma Snapdragon

Galaxy Book Go si accende in maniera praticamente fulminea, così come è immediato passare “al volo” da una rete mobile (il laptop ha un alloggiamento per la sim card) a una rete Wi-Fi in totale sicurezza. A livello energetico la piattaforma Snapdragon promette “un’efficienza energetica senza precedenti”: nella nostra prova abbiamo usato il laptop tranquillamente per due giorni. Galaxy Book Go è anche molto silenzioso grazie all’assenza della ventola. Tra le altre applicazioni rese possibili dalla piattaforma Qualcomm, ci spiegano, anche capacità multimediali migliorate come la cattura e l’editing di foto e video, la cancellazione di rumori e il miglioramento della qualità delle videochiamate. Infine a livello di sicurezza Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform offre agli utenti una sicurezza totale da attacchi esterni che parte dal chip e arriva fino al cloud.

Verdetto, disponibilità e prezzi

La nostra prova, dunque, è andata molto bene e abbiamo apprezzato particolarmente la velocità, l’efficienza energetica e la gestione della connettività che al momento è LTE e non ancora 5G. Al contrario abbiamo sentito la mancanza delle funzionalità touch per il display (anche perché il prodotto fa parte dell’ecosistema Galaxy) e della compatibilità della fotocamera con Windows Hello per autenticarsi con il riconoscimento facciale, funzione in grado di rendere l’esperienza di attivazione del pc ancora più immediata. Samsung Galaxy Book Go è ovviamente un laptop ideale per chi già utilizza prodotti dell’ecosistema Samsung – con cui è in grado di connettersi e scambiare file in maniera ultra-rapida. Il prezzo di listino è di 499 euro.

Pro e Contro

PRO

Leggero e super-silenzioso

Prezzo

CONTRO