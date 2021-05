AirTag, che cos’è e come funziona il “bottone cerca-oggetti” di Apple

Abbiamo provato il nuovo dispositivo di Apple, grande come una moneta o un bottone, che permette di rintracciare gli oggetti persi sfruttando quasi un miliardo di device in tutto il mondo collegati alla rete “Dov’è”. La prova è stata anche l’occasione per toccare con mano il nuovo iPhone 12 viola

È grande quanto una moneta o un bottone, ha un design elegante in acciaio inossidabile e ci aiuta e ritrovare gli oggetti persi, come chiavi, borse, zaini, valigie. Il tutto sfruttando la rete “Dov’è” di Apple, fatta di quasi un miliardo di device in tutto il mondo. La stessa, per intenderci, che ci aiuta a ritrovare iPad, iPhone o AirPods quando li perdiamo. Gli AirTag sono una delle novità dell’evento Spring Loaded in cui Apple ha presentato, tra le altre cose, anche i nuovi iMac, i nuovi iPad e il nuovo iPhone 12 viola (ne parleremo più avanti in questo articolo).

Che cosa sono e come funzionano gli AirTag



Gli AirTag non sono altro che dei piccoli tracker bluetooth (avevamo provato un altro prodotto interessante qualche mese fa, il Chipolo One) che sfruttano però oltre alla tecnologia senza fili anche tutte le potenzialità della rete Dov’è di Apple. Sono piccoli e leggeri, con un diametro di 32 millimetri e un peso di 11 grammi. Gli AirTag possono essere applicati (anche tramite degli accessori venduti separatamente, come lacci e portachiavi) ai nostri beni più preziosi, dalle borse alle chiavi di casa, dagli zaini alle biciclette, e possono essere rintracciati su una mappa attraverso l’app Dov’è su iPhone o iPad in caso di smarrimento. Questo perché oltre a comunicare con i nostri device Apple possono comunicare con tutti i device Apple al mondo, e in maniera anonima, che “incontrano” sulla loro strada. Faremo un paio di esempi pratici più avanti. La configurazione è davvero semplice: una volta estratto l’AirTag dalla confezione basterà tirare via la linguetta protettiva di plastica (che permette, una volta tolta, di abilitare la batteria) e avvicinare AirTag all’iPhone o all’iPad: il riconoscimento sarà immediato e potremo registrare AirTag sul nostro account Apple. In fase di configurazione (ma anche successivamente) possiamo anche dare un nome al nostro oggetto in modo da ritrovarlo più facilmente nell’applicazione. Dal momento della configurazione AirTag appare nella nuova tab “oggetti” dell’app Dov’è insieme alla sua posizione attuale o all’ultima rilevata.

Cosa succede se perdiamo un AirTag in casa o nel luogo dove ci troviamo



Ecco due esempi pratici, per comprendere bene il funzionamento degli AirTag, se vengono persi nel luogo in cui ci troviamo abitualmente (casa, ufficio) oppure se vengono smarriti all’esterno. Se smarriamo AirTag in casa o in ufficio o nel luogo dove ci troviamo e AirTag si trova nel raggio d’azione del bluetooth di iPhone potremo chiedere all’app Dov’è di farlo suonare. Funzionalità interessante per chi ha iPhone 11 o 12 è anche “Posizione precisa”, che permette di rintracciare AirTag con indicazioni puntuali che ci permettono - grazie all’uso dei dati di fotocamera, ARKit, accelerometro, giroscopio e al chip U1 progettato da Apple che sfrutta la tecnologia Ultra Wideband - di andare alla ricerca dell’oggetto smarrito grazie a frecce sul display dell’iPhone che ci indicano posizione e distanza, un’interfaccia che assomiglia un po’ a un radar, un po’ a un navigatore satellitare per auto. Per utilizzare questa funzione bisogna verificare che l’opzione “Posizione esatta” sia abilitata sull’iPhone o sull’iPad con cui stiamo cercando l'AirTag (andando in Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione > Dov’è).