Easter egg di Google: in occasione di Wimbledon il videogioco di tennis nascosto

A pochi giorni di distanza dalla finale del Torneo di Wimbledon, una delle competizioni di tennis più importanti al mondo, Google ha pubblicato un nuovo easter egg. Si tratta di un simpatico videogioco in stile Pong realizzato in grafica 8 bit a cui è possibile accedere sia da desktop che da mobile. Per trovare l’easter egg è necessario effettuare su Google una ricerca contenente la parola “Wimbledon” (per esempio “Wimbledon finale” o “Risultati Wimbledon”), scorrere le categorie contenute nel riquadro viola posto nella parte alta della pagina e cliccare sull’icona a forma di pallina da tennis.

Come divertirsi con l’easter egg

Per avviare il gioco è sufficiente premere sull’icona play. Durante la partita è possibile spostare il proprio personaggio premendo le freccette direzionali della tastiera o toccando il display. Come facilmente intuibile, l’obiettivo è respingere la pallina il più a lungo possibile e migliorare di volta in volta il proprio record personale. All’inizio il ritmo del gioco è lento, ma diventa sempre più frenetico nel corso della partita. Oltre a Google, pochi giorni fa anche Snapchat ha voluto celebrare il Torneo di Wimbledon lanciando il gioco Bitmoji Tennis sulla piattaforma Snap Games.

L'easter egg di Google dedicato a Wimbledon

L’easter egg dedicato ad Avengers: Endgame

Google non è nuova a questi easter egg. Per celebrare l’uscita del film Avengers: Endgame, il colosso di Mountain View aveva inserito nel proprio motore di ricerca una sorpresa per tutti i fan dei supereroi della Marvel. Cercando Thanos era possibile visualizzare vicino al nome del personaggio un’icona a forma di Guanto dell’Infinito, il prezioso artefatto in grado di imbrigliare il potere delle Gemme dell’Infinito utilizzato dal Titano in ‘Avengers: Infinity War” per far scomparire metà della popolazione mondiale con un semplice schiocco di dita. Con un semplice click sull’oggetto era possibile far svanire nel nulla il 50% dei risultati della ricerca effettuata. Per riportare tutto alla normalità bastava toccare di nuovo il Guanto dell’Infinito o ricaricare la pagina.